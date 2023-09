FIUMICINO - È andato finalmente in scena il primo evento TedX Fiumicino, nella cornice unica del Castello San Giorgio di Maccarese, davanti a oltre 100 persone.

I partecipanti hanno goduto di un’atmosfera frizzante e accogliente, ricca di arte e installazioni, performance musicali, insaporita da ottimo vino e prodotti gustosissimi del territorio locale. Ovviamente, la portata principale sono stati gli ospiti, i 7 speaker di questa prima edizione del TedX Fiumicino. Seguendo il tema generale scelto quest’anno, “Prisma, una nuova narrazione”.

Accomodatisi sul palco, prima per l’appuntamento con lo speaker corner, si sono raccontati brevemente con Giulia Berillo, introducendo i loro interventi tra battute e approfondimenti. Poi, hanno reso protagoniste le loro esperienze e riflessioni negli speech offerti al pubblico.

Clara Marziali ha subito coinvolto emotivamente la platea, raccontando la sua storia di caregiver. Con grande delicatezza e sensibilità ci ha invitato a conoscere questo mondo troppo spesso ingnorato, ma fondamentale per molte famiglie e persone che convivono con la malattia.

Marianna the Influenza ha scaricato tutta la sua energia fotonica per dibattere sul razzismo e le disuguaglianze, in particolare per, chi come lei, si è sentito spesso additare come diverso. Ivan Mazzoleni ci ha offerto un’interessantissima riflessione sul futuro, attraversando l’innovazione e l’imprenditoria, dispensando acuti consigli per le nuove generazioni.

Luca Pancalli ha toccato le corde più sensibili, raccontando la sua storia sportiva, da promessa ad atleta paralimpico dopo un incidente che stava compromettendo la sua intera vita. Ci ha testimoniato la forza della volontà per una rinascita, oltre la disabilità.

Aurora Caporossi ha rivelato le fragilità che possono nascondersi nel rapporto con il cibo e il proprio corpo, insegnandoci a reagire ma anche a chiedere aiuto. Un intervento davvero sentito e arricchito dalla commozione. Soumaila Diawara ha fatto scoprire una nuova narrazione dell’immigrazione, dal punto di vista personalissimo di un rifugiato politico, che ha visto e vissuto situazioni che da sole spiegano la determinazione, nonostante le difficoltà, nel trovare altrove un futuro migliore. Ginevra Nervi infine, ci ha fatto viaggiare nell’ecologia sonora, spiegandoci e dimostrando la musica e le melodie che sono intorno a noi, per un orecchio non allenato spesso impercettibili, nel rapporto con l’ambiente.

Meravigliose esibizioni musicali hanno accompagnato questi interventi, a partire dal trio sax, contrabbasso e tastiere con Simone Vecciarelli, Flavio Cangialosi e Daniele Alfieri della CDS Academy. Grande performance anche quella di Karlheinz, a ritmo di Techno Fusion col suo “Licht”, uno strumento musicale che genera suoni attraverso l’interpolazione luminosa.

A chiudere la serata, l’eleganza canora di Giulia Bettera al pianoforte.

Nei prossimi giorni, sul sito e i canali social ufficiali del TedX Fiumicino, saranno pubblicate le foto e tutti i contenuti relativi all’evento. Anche gli speech saranno presto disponibili, per rivivere quelle emozioni e continuare a riflettere e a diffondere quelle idee che meritano di essere diffuse.

Ringraziando tutti i partecipanti, gli speaker, gli sponsor e i partner, non dimenticando tutto il fantastico team del TedX Fiumicino che ha costruito questa esperienza per valorizzare il territorio e impattare sulla comunità di Fiumicino e non solo.