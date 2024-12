BOLSENA - Inizia il countdown per il Raid degli Etruschi 2024, raduno turistico internazionale di auto storiche organizzato dall’Etruria Historic Racing Club che si svolgerà dal 27 al 30 giugno a Bolsena.

La manifestazione, che vanta il patrocinio del comune di Bolsena, Marta, Proceno, Abbadia San Salvatore, provincia di Viterbo e consorzio Turistico Lago di Bolsena è un evento itinerante che ha l’obiettivo di coinvolgere appassionati, sportivi e collezionisti del settore per far conoscere la Tuscia Viterbese e non solo.

La kermesse motoristica, oltre a visitare la Provincia di Viterbo e alcuni dei suoi borghi come Proceno e Marta con la tipica degustazione del pesce Lattarino, varcherà i confini del Lazio e arriverà in Toscana ad Abbadia San Salvatore per conoscere l’affascinante storia del Parco Museo Minerario e percorrere le strade del Monte Amiata. Sosta prevista anche in Umbria presso l’azienda Famiglia Cotarella e Orvieto.

I partecipanti giungeranno a Bolsena giovedì 27 giugno mentre la partenza delle vetture è programmata per venerdì 28 da Piazza Giacomo Matteotti (ore 9).

La giornata di sabato 29 sarà caratterizzata dal circuito cittadino notturno di Bolsena che prenderà il via dal centro alle ore 21. Un “evento nell’evento” che renderà “La città del miracolo eucaristico” ancora più bella e affascinante grazie alla presenza della classic cars.

Durante i quattro giorni non mancheranno attività culturali per scoprire le bellezze artistiche e le tipicità enogastronomiche del territorio, che sicuramente soddisferanno anche i palati più fini. Previste anche prove di precisione a tempo per chi non può fare a meno del cronometro. Il programma completo è consultabile sul sito www.raidetruschi.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA