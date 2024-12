CIVITAVECCHIA – Una novità all’insegna della valorizzazione delle eccellenze locali e della qualità. Quest’anno infatti i civitavecchiesi troveranno sotto l’albero un gran regalo da parte della Fondazione Ca.Ri.Civ., diverso dal tradizionale concerto. Lo spettacolo si chiama “Racconti di Natale” e, con la direzione artistica di Gino Saladini ed Anthony Caruana, porterà il pubblico alla scoperta del messaggio e della storia del Natale. Un intenso viaggio nel tempo, tra racconti appunto, musica e danza, coinvolgendo le eccellenze civitavecchiesi in questi campi. «Riflettori accesi su momenti di riflessione e divertimento, brani natalizi e leggerezza - ha spiegato Saladini - uno spettacolo per tutti, con un inizio dedicato proprio al nostro Natale cittadino». «Abbiamo diviso lo spettacolo in tre fasi - ha aggiunto Caruana - una parte religiosa e mistica, una più tradizionale e familiare e infine una contemporanea e portatrice di gioia». Una serata che ha alle spalle un gran lavoro di ricerca, artistica e musicale, e sul ritmo narrativo, per uno spettacolo adatto a tutti, che vedrà sul palco una commistione di generi ed un gran numero di artisti, giovani e meno giovani, per regalare uno spettacolo davvero unico. Saranno presenti Desiree Benevieri, Eleonora Bernabei, Alessio Bonucci, Mario Camilletti, Fabio Caponi, Coro Epikanten, Gino Fedeli, Irene Gargiulli, Aurora Garofolo, Alessio Gismondi, Francesco Di Iorio, Tiziano Leonardi, I Manifesto, Emiliano Manna, Marco Manovelli, Mario Paparozzi, Max Petronilli, Ermanno Pizzardi, The Fantaclauf, Maura Sartorelli, Felice Tazzini, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Ponzi, colonna portante del teatro cittadino, festeggiato ad agosto per i suoi 80 anni. «Grazie alla Fondazione Cariciv per questi regali alla città - ha commentato il sindaco Ernesto Tedesco - qui abbiamo davvero tante eccellenze e tante risorse: siamo davvero orgogliosi delle qualità che riesce ad esprimere Civitavecchia». Soddisfatta ed orgogliosa anche la presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. Gabriella Sarracco, che ha ricordato come, alla sua idea di proporre una cosa nuova ed originale coinvolgendo le eccellenze locali, ci sia stata subito una risposta entusiasta da parte dei due direttori artistici. «Una serata di gioia e di serenità - ha spiegato - accendendo i riflettori sull’arte, a 360 gradi, valorizzando i nostri professionisti». L’appuntamento è per venerdì 22 dicembre alle 21 al Traiano. Oggi, dalle 16 alle 18,30 sarà possibile ritirare i coupon gratuiti presso il botteghino del teatro.

