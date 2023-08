RONCIGLIONE – “Quando passione e arte diventano Poesia condivisa.” Si conclude domani l’edizione anno 2023 della mostra di pittura; evento che si svolge presso la Sala del Collegio, in corso Umberto I a Ronciglione, con il patrocinio del Comune e della Banca Lazio Nord, e che è organizzato e reso possibile dal Centro Ricerche e Studi di Ronciglione.

Questa edizione presenta opere interessanti realizzate da validi artisti e merita decisamente di essere visitata. In esposizione le opere di Pietro Perelli, Marina Vitucci, Laura Mecucci,Elena Olivieri, Maria Luisa Gianforte, Martina Galante Gigliana Pelliccia, Milvia Ceccarelli, Gabriele Stròher, Antonio Anitori, Fabio Sangiorgi, Claudio Stella, Maria Teresa Piccioni, Ciro Grimaldi, Giuseppina Piombi, Raluca Glica, Maria Teresa Marconi, Massimo Ficociello, Elena Marinucci, Raimondo Chiricozzi. Quest’anno il Centro Ricerche e Studi di Ronciglione celebra i suoi primi 75 anni della sua fondazione e i 30 anni del Premio Letterario Nazionale Roncio d’Oro. Maturati nel costante impegno e dedizione nel promuovere e tramandare alle attuali e future generazioni, la passione per le tradizioni e il patrimonio storico e culturale di appartenenza. «Un sincero ringraziamento per l’impegno e dedizione fanno sapere dal Centro - al presidente Maria Lucia Girelli. Al presidente onorario Silvano Boldrini. Vice presidente Bruno Fiata. Al segretario Lanfranco Guarino. Ai consiglieri, Ceccarelli Tiziana, Lavista Giuseppe, Levantesi Daniela, Mariti Luciano, Piolo Anna Maria, Saiu Alberto, Urbena Fabiola». Il prossimo importante evento è per la cerimonia di premiazione della 31a edizione del Premio Letterario Nazionale Roncio d’Oro città di Ronciglione.