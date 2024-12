CIVITAVECCHIA – Pubblico delle grandi occasioni al teatro Traiano per la seconda edizione del premio “Eugenio Scalfari-Città di Civitavecchia”, organizzato da Spazioliberoblog, Book Faces, Blue in the Face. Una serata di cultura, qualità ed emozioni. «Un’occasione per valorizzare Civitavecchia con un premio di valenza nazionale - ha commentato il sindaco Tedesco - è importante mantenere vive queste iniziative».

A Lucio Caracciolo, direttore di Limes, per il giornalismo e Mariangela Gualtieri per “L’incanto fonico. L’arte di dire poesia” per la sezione poesia il premio. «Eugenio, oltre ad essere stato un capo - ha commentato Caracciolo - è stato amico e persona cara. Vedere il mio nome accostato al suo è una forte emozione». Menzioni speciali: per il giornalismo agli inviati di guerra Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera e Stefania Battistini inviata del TG1; per la poesia, alla memoria di Gabriele Galloni, giovane poeta deceduto all’età di 25 anni.

