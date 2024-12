VITORCHIANO - Proseguono le attività presso la sala di lettura “Officina delle idee” a Vitorchiano. La sala è aperta ogni venerdì dalle 15 alle 18.

Il Comune di Vitorchiano, a partire dal pomeriggio del 24 Novembre 2023, ha aperto le porte a questa lodevole iniziativa, presso i locali comunali in piazza Donatori di Sangue (locale comunale lungo via Manzoni), per tutti gli studenti dai 12 anni in su.

La sala di lettura mette a disposizione libri, fumetti, materiali da disegno e Wi-Fi per tutti gli studenti che desiderano studiare o leggere in luogo aperto a tutti. La sala è gestita e presidiata dai ragazzi del Servizio Civile di Vitorchiano, che supervisioneranno i materiali e i ragazzi presenti.

