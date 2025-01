ALLUMIERE - La compagnia teatrale di Allumiere tornerà a far ridere tutti con “Ncomincio da lunedì” scritta da Luigi Del Frate per la regia di Achille Sgamma. Appuntamento al teatro dell’oratorio (in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate) il 17 novembre alle 21.15. La Compagnia teatrale inizia il 2025 con un nuovo spettacolo che promette bene e prosegue sulla scia dei successi ottenuti lo scorso anno. Il regista e attore Achille Sgamma traccia un bilancio molto positivo dell'attività della Compagnia e dei traguardi ottenuti. «A gennaio dello scorso anno il cast collinare ha portato in scena una commedia in dialetto allumierasco per la festa di Sant'Antonio Abate - spiega Sgamma - A febbraio abbiamo partecipato alla sfilata di Carnevale. Sempre a febbraio ci siamo recati alla Rsa Rosendhal di Tolfa con una piccola commedia. Ad agosto ad Allumiere e La Bianca abbiamo presentato la nostra commedia estiva. Abbiamo, poi, partecipato alla Festa di Autunno ad Allumiere con una piccolo pièce in dialetto. A seguire abbiamo portato sul palco una piccola commedia scritta dalle nostre donne in occasione della giornata della violenza sulle donne; in occasione delle festività natalizie alcuni attori della nostra compagnia teatrale hanno partecipato al Presepe Vivente». Sgamma poi annuncia i progetti per il 2025: «Cercheremo di replicare il 2024 anche se sarà difficile.Quello trascorso è stato, infatti, un anno veramente pieno di attività e replicare sarà una bella impresa. La nostra è una compagnia amatoriale: appunto amatoriale, cioè amante del teatro. Siamo gente, persone che pur di salire sul palco, per sentire l'adrenalina che gli si scioglie su tutto il corpo, tralascia parte della sua vita quotidiana. Per questo dobbiamo ringraziare i mariti, le mogli, i compagni che ci permettono tutto questo spettacolo che è il teatro. Pensiamo e crediamo che, oramai, questa piccola fuga di due sere alla settimana per le prove, faccia parte del nostro quotidiano, del nostro essere e del quale non possiamo più farne a meno. Tutto ciò per essere sul palco ed interpretare chissà chi, senza nulla a pretendere se non il suono del pubblico che applaude alle nostre performance e scusate se è poco! Dobbiamo dire grazie solo a noi stessi, visto che riusciamo ad andare avanti solo con le nostre forze».

©RIPRODUZIONE RISERVATA