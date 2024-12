CIVITAVECCHIA – È stata presentata questa mattina, presso la sede della Fondazione Ca.Ri.Civ di Civitavecchia , la XIII edizione dell’International Tour Film Festival , che si svolgerà a Civitavecchia dal 2 al 6 ottobre 2024 , in 6 location differenti .

A fare gli onori di casa e a presentare il fitto e variegato programma che, come nelle precedenti edizioni, prevede opere internazionali tra cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi in concorso, divisi in cinque sezioni: Animazione, Fiction, Lungometraggi, Turismo, Documentari, il Presidente Piero Pacchiarotti e il Direttore Artistico Antonio Flamini, insieme all’ Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Stefania Tinti, a Mario Molinari, in rappresentanza della Molinari, sponsor del Festival, Gabriella Sarracco Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. , Stefano Natale, Vice Presidente Fondazione Leo Amici e a Marina Marucci , Responsabile della sezione letteraria ed eventi dell’ITFF 2024

Un’edizione che vede come madrina d’eccezione l’attrice di fama internazionale, celebre anche oltreoceano, Antonella Salvucci, che sarà presente nelle serate di apertura e di chiusura del Festival.

Un Festival diffuso che vedrà protagoniste diverse sedi cittadine, dal Cinema Royal al Cineteatro Buonarroti , dal Teatro Verdi Fondazione Ca.Ri.Civ . al Teatro Comunale Traiano , dall’ Hotel de La Ville, all’ Associazione Archeologica Centumcellae .

La manifestazione, anche quest’anno, è arricchita da un programma giornaliero variegato, quindi non solo proiezioni delle opere in concorso e fuori concorso, ma anche workshop, incontri dedicati ai ragazzi e agli studenti, mostre, presentazioni di libri, reading, performance teatrali ed incontri.

Il 2 ottobre il film di apertura della kermesse, in anteprima nazionale, sarà “Tutto in... 72 ore” per la regia di Luciano Luminelli ,che sarà presente in sala, al Cinema Royal , con parte del cast: Kaspar Capparoni, Corinne Clery, Sebastiano Somma, Debora Caprioglio, Blas Roca Rey, Jonis Bascir e Noemi Guidi (co-ceneggiatrice).

Durante la serata sarà premiato anche il Principe Guglielmo Giovanelli Marconi nel 150° della nascita di Guglielmo Marconi.

Il 3 ottobre al Cineteatro Buonarroti la proiezione della pellicola-evento fuori concorso “XX Secoli di Secondi perché l’amore è l’arma più potente”, regia di Clelia Parisi , con la partecipazione straordinaria di Liliana Cosi e la voce di Leo Amici affidata a Luca Ward .

Serata conclusiva del Festival il 6 ottobre alle 20.00 al Teatro Comunale Traiano con la premiazione dei vincitori delle varie sezioni del festival alla presenza della madrina Antonella Salvucci, degli ospiti e delle autorità. Saranno assegnati tra gli altri, i seguenti premi: ITFF Special Award alla madrina Antonella Salvucci ; Premio Mafalda Molinari a Valeria Fabrizi ; ITFF Excellence Award a Vincent Riotta ; ITFF Italian Cult Movie Award ad Andrea Roncato ; ITFF Special Award a Andrea De Rosa, Mimmo Calopresti, Elena Russo, Vincenzo Bocciarelli, Graziano Scarabicchi ; ITFF Spotlife Award a Pietro Romano e Luca Martella, ITFF Eccellenze Italiane, consegnato dal coach delle Eccellenze Italiane Luca Papa a Riccardo Galdenzi; Giuliano Logos; Giacomo Spaconi.

L’International Tour Film Festival non è solo ed esclusivamente cinema ma, molto di più.

Il 2ottobre alle 17.30 si aprirà al Teatro Comunale Traiano la mostra fotografica “Mastroianni a Civitavecchia: il film “Che ora è” , dedicata all’indimenticabile ed iconico attore italiano, nel centenario della sua nascita. La mostra presenta gli scatti effettuati durante le riprese del film di Ettore Scola del 1989 da Mario Tursi, importante fotografo di fama internazionale e realizzata con materiali e foto di scena. L’opera cinematografica è interamente ambientata e girata a Civitavecchia ed interpretata da Marcello Mastroianni e Massimo Troisi.

Il 3 ottobre, alle 11.00 nella Sala Meeting dell’Hotel De La Ville , la presentazione alle scuole del territorio del progetto “ Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2025” , presenti i responsabili della Fondazione Bellonci e le Autorità cittadine. Il pomeriggio alle 17.30 sarà dedicato agli Etruschi con una conferenza sulla “Tomba Francois” e un reading che racconta la storia delle donne Etrusche.

Il 4 ottobre al Cineteatro Buonarroti , “Omaggio a Marcello Mastroianni” evento dedicato agli studenti delle scuole superiori in collaborazione con Trailer Film Fest (Proiezione e dibattito in sala con il Direttore Artistico Stefania Bianchi ).

Il 5 ottobre alle 17.30 all’Hotel de la Ville reading del libro di Annie Ernaux “L’evento” e alle 18.30 , performance teatrale con Patrizia Bellucci, Ines Le Breton , regia di Fabio Lombardi testo di Valeria Moretti su Virginia Woolf e Vita Sackville West.

L’International Tour Film Festival, organizzato da CivitaFilm, è patrocinato da MIC, Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Comune di Civitavecchia, Fondazione Ca.Ri.Civ Civitavecchia, OMG Borghi Etruschi, Italia Nostra, Apidge e da open MIND, ENEL e Molinari.

Per tutte le info: https://www.internationaltourfilmfest.com/

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE

CINEMA TEATRO VERDI

Ore 10:00 pre-apertura festival proiezione Opere in Concorso - Sezione Iran (1^giornata)

- Blood Snow Hossein Alijannezhad Fiction

- Boom han ShahinZavar Fiction

- British Pass Mahmood Pouyandeh Fiction

- Don't Open the Door BahadorRoshan Fiction

- French Camera Ardavan Zeini SoghDocumentary

- Here Hamid Ghodrati Fiction

- ItWas Girl ( دختر بود ) Amir Shamloo Fiction

- Letter from a StrangerShimaMarkaziOmidvar Animation

- Nietzschean Suicide PayamKurdistani Fiction

- Pick its name ParinazKabiri Fiction

CINEMA ROYAL

Ore 20:00 (Sala 1) Apertura ufficiale del festival alla presenza della madrina Antonella Salvucci, degli ospiti, delle Autorità e dei giornalisti.

Ore 21:00 Consegna riconoscimento al Principe Guglielmo Giovanelli Marconi nel 150°anniversario della nascita di Guglielmo Marconi.

A seguire: proiezione in anteprima nazionale del film Tutto in... 72 ore regia di Luciano Luminelli , che sarà presente in sala con parte del cast: Kaspar Capparoni, Corinne Clery, Sebastiano Somma, Debora Caprioglio, Blas Roca Rey, Jonis Bascir e Noemi Guidi (co-sceneggiatrice) - Presenta il Direttore Artistico Antonio Flamini

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE

CINEMA TEATRO VERDI - FONDAZIONE CA.RI.CIV.

Ore 9:30 Proiezione Opere Fuori Concorso

- Posso Leo Lampis Fiction Italy

- Signora Elena Russo Fiction Italy

Ore 10:00 Proiezione Opere in Concorso - Sezione Iran (2^ giornata)

- Piece of SolitudeElahehGhomeishi Animation

- Resemblance Mahdi Marvdashti Fiction

- Sandy Grave AliyehHodaei, SepidehRezaei Fiction

- The celebration of Dam fishes Mehdi Koushki Fiction

- The Creature Mohammad Reza Yarikia Fiction

- The Passion of Mahmoud DavoudAbdolmaleki Film

- The Primitive AlirezaFarzad Fiction

- The Tunnel KiyarashHaghgoo Fiction

- The Two Lives of SepidehSohaNiasti Fiction

Ore 14:00 Proiezione Opere in Concorso - Sezione Animazione

- Marabù Juan Pablo Etcheverry Ciancio Italy

- Maurice's Bar TzorEdery, Tom Prezman France

- Spring Waltz Stefano Lorenzi, Clelia Catalano Italy

- Ana morphose Joao Rodriguez Portugal

- Celeste Fernando M. Macedo Brazil

- Eclipse ElaheFalahianMehrjerdi Iran

- How Do You Milk an Almond Kevin Sherwin USA

- Love Photosynthesis Alisa Zolonz Ukraine

- ORGAN ‐ izationJisu Lee Republic of Korea

- We Are Here to Help Sam Chegini United Kingdom

- A dream gift (Un regalo da sogno) Giovanni Maria D’Angelo Italy

- Drop Claudio Quattrone Italy

- Bicicleta Vermelh Rodolpho Pinotti Brazil

Ore 16:30 Proiezione Opere in Concorso - Sezione Fiction

- The last dream Davide Maria Marucci Italy

- The Birthday Party Francesco Sossai Germany

- Niño Alberto AllicaSpain

- Offline Alexey Kulicov Russia

- LesArtificesKahina Le Querrec France

- La Farsa GiullemMiro’Spain

- Dave Gentic&Tête ‐ De ‐ Fusil Samuel Van GeesbergenBelgique

- Prova d’amore Denis Nazzari Italy

- On The Rails Mateo Garimberti Argentina

- A Thousand Little Trees of Blood Lorenza De Benedictis Canada

Ore 19:45 Proiezione Opere in Concorso - Sezione Lungometraggi

- The GiftDalmiraTilepbergenova Kyrgyzstan

CINE TEATRO BUONARROTI

Ore 21:00 Proiezione Evento Fuori Concorso - Sezione Lungometraggi

- XX Secoli di Secondi – Perché l’amore è l’arma più potente L.A. di Clelia Parisi

VENERDÌ 4 OTTOBRE

CINE TEATRO BUONARROTI

Ore 10:00 incontro con gli studenti: Omaggio a Marcello Mastroianni docutrailer a cura di

Stefania Bianchi (Trailer Film Fest)

CINEMA TEATRO VERDI

Ore 14:00 Proiezione Opere in Concorso - Sezione Turismo

- Invest 2 Kazakhstan Dmitry Bogolomov Kazakhstan

- Extraordinary Voyages Galapagos Olivier Bourgeois Andorra

- Romaria d’Agonia Flávio Jácome Cruz Portugal

- Montenegrin Mountain – Evil Kolata Miki Dragicevic Montenegro

- Wisla – the origin of countless stories Tomasz Walczak Poland

- Walking With Shackleton Roberto Serrini Antarctica

- βῇ δίς ‐ be dis Michele Enrico Montesano Italy

- ANU Greencastle Hill Priest Tony Isaac Antigua and Barbuda

- Greener Zanzibar ArjavVyas U.R. of Tanzania

- Wine road Tirmarche Herve Croatia

Ore 16:00 Proiezione Opere in Concorso - Sezione Documentari

- El río de la Juan Luis CalatayudConejeroSpain

- Es la vida Alfonso O’Donnell Spain

- I amKanakaGenevieveSulway United Kingdom

- Stay put - Stai fermo lì Clementina Speranza Italy

- Tourism in times of climatechange Andrea Schafer Germany

- Towards the Light ( الضوء صوب فيلم (KassenIstanbouli Libano

- WhatWeCame From Christine Kane USA

- When worlds collide Geneviene Sulway United Kingdom

Ore 19:00 Proiezione Opere in Concorso - Sezione Lungometraggi

- SiktarSubar - A HiddenColorfulFeathr Diogo Pessoa de Andrade Portugal

- Amanda Cristiano Bendinelli Italy

SABATO 5 OTTOBRE

CINEMA TEATRO VERDI

Ore 14:00 Proiezione Opere in Concorso - Sezione Documentari

- Bent Yamna M. Elsharkawy Egypt

Ore 15:00 Proiezione Opere Fuori Concorso - Opere Scuole TUNISIA

- LetThem Be ShahinNahdi, BahaMerdassi Fiction

- Rotolo Muhammad Elias Al-Kafi Fiction

- Mi Vida Rami Ben Yedder Fiction

Ore 16:00 Proiezione Opere Fuori Concorso - Opere Scuole GERMANIA

- Moddergat Job Antoni Schellekens

- FabrikSverre Aune

- My LitleRabbit Ira Sliusar

Ore 18:00 proiezione Opere Fuori Concorso - Sezione Fiction e dibattito con la regista

- Mezzombra Gioia Perpetua Italy

Ore 18:45 Proiezione Opere in Concorso - Sezione Lungometraggi

- Maoussi Charlotte Schioler France

- New Life Ivan Polidoro Italy

- TakingVeniceAmeiWallach USA

DOMENICA 6 OTTOBRE

CINEMA TEATRO VERDI

Ore 14:00 Proiezione Opere in Concorso - Sezione Lungometraggi

- I’mstayinghere (Io rimango qui) Giuseppe Palmieri Italy

Ore 15:30 Proiezione Opere Fuori Concorso - Sezione Fiction e incontri con i registi

- A Cena con Delivery Daniele Catini Italy

- La Fune Stefania Rossella Grassi Italy

- Divine App Rewind Simona Tartaglia Italy

Ore 16:30 Proiezione Opere in concorso sezione Fiction e incontro con il cast

- L’Ultima Scommessa Enzo Morzillo Italy

- TWIST Danele Catini Italy

- So muchfuss for Nottingh Francesco Primavera Italy

- Marconi il mago dell’etere Riccardo Frontoni Italy

Ore 17:10 Proiezione Opere in concorso sezione Lungometraggi e incontro con il cast

- Good Vibes Janet De Nardis Italy

TEATRO COMUNALE TRAIANO

Ore 20:00 Serata di chiusura

Premiazioni alla presenza della madrina, degli ospiti, delle autorità e dei giornalisti.

Consegna dei premi:

- Opere vincitrici di categoria

- ITFF Special Award alla madrina Antonella Salvucci;

- Premio Mafalda Molinari a Valeria Fabrizi ;

- ITFF Excellence Award a Vincent Riotta

- ITFF Spotlife Award a Pietro Romano e Luca Martella;

- ITFF Italian Cult Movie Award Andrea Roncato ;

- ITFF Special Award Andrea De Rosa, Mimmo Calopresti, Elena Russo, Vincenzo Bocciarelli, Graziano Scarabicchi;

- ITFF Eccellenze Italiane a Riccardo Galdenzi; Giuliano Logos; Giacomo Spaconi

Presentano: Alina Person e Simone Gallo

LIBRI E INCONTRI AL FESTIVAL

A cura di Marina Marucci

PROGRAMMA SEZIONE LETTERARIA ITFF 2024:

UNO SGUARDO AL FEMMINILE” HOTEL DE LA VILLE CIVITAVECCHIA

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE

HOTEL DE LA VILLE

Ore 11:00 Presentazione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2025.

Saranno presenti i Responsabili della Fondazione Bellonci, l’Assessore alla cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Civitavecchia Prof.ssa Stefania Tinti e alcune scuole del territorio.

Ore 17:30 “La tomba di Francois” lettura di Carlo Falsetti con intervento della Prof.ssa Maria Grazia Verzani

Ore 18:00 Performance teatrale “Le donne Etrusche” Reading dell’Associazione Le Voci

VENERDÌ 4 OTTOBRE

HOTEL DE LA VILLE

Ore 17:30 editoria per l’infanzia “La luna di Lalla e la favola di Selene” libro scritto da Giulia Lombi Meniero e Marco Meniero.

Ore 18:15 “A scuola di felicita” Libro di Eugenia Porro

SABATO 5 OTTOBRE

HOTEL DE LA VILLE

Ore 17:30 Reading dell’Associazione Le voci tratto dal libro di Annie Eranux “L’Evento”

Ore 18:30 Performance teatrale con Patrizia Bellucci e testo di Valeria Moretti: “Piccole mosse: L’incandescente love story tra Virgina Wolf e Vita Sackville West con il coinvolgimento dei rispettivi mariti”

DOMENICA 6 OTTOBRE

HOTEL DE LA VILLE

Ore 17:30 presentazione libro “YeghisheCharents. Vita inquieta di un poeta” di Letizia Leonardi.Saranno presenti responsabili delle associazioni a sostegno dell’Armenia.

Ore 18:45 Concorso Apdge per le scuole: Articolo 9 della Costituzione Italiana selezione dei video finalisti.

MOSTRE E FESTIVAL

DAL 2 AL 6 OTTOBRE

TEATRO COMUNALE TRAIANO

Mercoledì 2 - Ore 17:30 Inaugurazione Mostra fotografica:

- "Mastroianni a Civitavecchia – mostra del film Che ora è”

Mostra fotografica dedicata a Marcello Mastroianni nel centenario della nascita

ASS. ARCH. CENTUMCELLAE

Giovedi 3 - Ore 19:30 Inaugurazione Mostra di pittura

- “Vulcis in fundo”