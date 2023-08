CAPRAROLA - Dopo il successo dell’edizione 2022 è pronta per la stampa la nuova raccolta del Premio Letterario per racconti brevi “Egidio Storelli” RaccontiAmo Caprarola – Edizione 2023 Fuori concorso.

Come si evince dal titolo quella di quest’anno è una raccolta particolare. Quando, lo scorso anno, la Commissione giudicatrice del Premio si accinse a leggere gli elaborati pervenuti, apparve subito chiaro che la selezione sarebbe stata difficoltosa: tutti i racconti, per differenti motivi, risultavano meritevoli di essere pubblicati. Il regolamento, però, non consentiva deroghe, una classifica dovette essere stilata ma, come annunciato durante la proclamazione dei vincitori e dei finalisti, i racconti che non erano rientrati nella rosa dei dieci sarebbero stati inseriti in un successivo progetto editoriale. Per questo sin dai primi giorni di quest’anno il gruppo Volontari della Biblioteca Comunale ha inteso rispettare l’impegno assunto e dare forma alla nuova iniziativa, che esce appunto con il titolo di RaccontiAmo Caprarola – Edizione 2023 fuori concorso. Per volontà dell’organizzazione, oltre ai racconti degli autori non pubblicati, sono stati inseriti anche due inediti di Egidio Storelli e, inoltre, hanno avuto il piacere di apportare un loro contributo, per l’occasione in veste di autori, Sara Condorelli, Elisa Moretti Storelli e Vincenzo Panunzi, già impegnati come commissari di giuria nella prima edizione del Premio; nonché Biagio Stefani da sempre in prima fila nell’organizzazione del Premio Letterario “Egidio Storelli”.

Il libro verrà presentato il 23 agosto alle ore 18,00 presso il Teatro Comunale “Don Paolo Stefani”. L’evento fa parte del programma in tre serate “Aspettando la Sagra della Nocciola”.