TOLFA - Ancora un riconoscimento per l'eccezionale e poliedrica artista tolfetana Eugenia Serafini. Eccellente e pluripremiata pittrice e scrittrice la Serafini il prossimo 29 giugno a Firenze riceverà il prestigioso "Premio 12 Stelle" per la sezione Arte; oltre alla Serafini verranno premiati il professor Giuseppe Nicolò per l'archeologia e per il giornalismo sarà premiato lo scrittore Goffredo Palmerini. A decretare i vincitori sono stati I membri della giuria internazionale presieduta dal critico professor Carlo Franza.

A Firenze, quindi, alle 19 il prossimo 29 giugno presso il Belvedere del Gran Terrazzo del Palazzo Plus Florence (S. Caterina d'Alessandria, 15). Orgogliosa ed emozionata Eugenia Serafini, la quale ha commentato: "Ringrazio vivamente la giuria e il presidente Franza per questo prestigiosissimo riconoscimento".

