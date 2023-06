CIVITAVECCHIA – Una Porta Livorno vestita a festa ha ospitato, lunedì sera, l’evento “Ricomincio da...3. Omaggio a Napoli” organizzato dal Club Napoli Civitavecchia e da Donne in movimento, grazie all’Adsp e al Comune, con la direzione artistica affidata a Giulio Castello dell’associazione il Mosaico. Una serata di musica, cabaret e spettacolo, che ha visto protagonista Carmine Faraco che con le sue gag ha coinvolto e travolto il numeroso pubblico presente, a Porta Livorno per festeggiare lo scudetto del Napoli e rendere omaggio alla città «che a Civitavecchia - ha spiegato l’assessore Simona Galizia - conta una nutrita rappresentanza.

Anche altre regioni sono ben rappresentate in città: l’idea è quella di lavorare per una sorta di festival che possa mettere in evidenza le peculiarità e le tradizioni di ognuna di queste, che fanno ormai parte anche della nostra storia». La serata, organizzata dalla vice presidente di Dim Maria Luisa Russo, ha visto protagonista l’Asd Vip Club, l’Asd Dance for fly, con Carlo Papini alla voce, Fabio de Paulis alle chitarre e l’imitatore Fabio Gentiluomo. Tra i rappresentanti del Pincio il presidente del consiglio Giancarlo Frascarelli, gli assessori Serpa e Zacchei e i consiglieri Boschini e Iacomelli.

