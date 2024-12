VITORCHIANO - Proclamati i vincitori dell’ottavo Instagram Photo Contest "La vita nel borgo", svoltosi da giugno a settembre con il coinvolgimento di visitatori e residenti. Scopo dell'iniziativa è la continua promozione e valorizzazione del paese e del territorio, la sensibilizzazione verso i temi ambientali e lo stimolo al senso di appartenenza alla comunità locale attraverso la fotografia e i social media. «La commissione giudicante, che ringraziamo per la preziosa e fattiva collaborazione, era composta da Costantino Federica, Cruciani Carlo, Ferretti Giulio, Gallo Pietro e Rigon Gabriele», commentano dal Comune. Al termine di una vivace analisi sono state decretate le foto vincitrici di Salvatore Pasquini, posto per Pellegrini Giampiero, e per Zanobi Anna Rita. Premiata l'originalità dei loro scatti, attraverso cui hanno saputo cogliere momenti spontanei e aspetti della vita quotidiana che trascorre nel paese. Il contest è stato divulgato sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook Visit Vitorchiano con l'hashtag #lavitanelborgo24, sul sito istituzionale del Comune e sull'app mobile My Vitorchiano. L'edizione 2024 dell'Instagram Photo Contest si è svolta nella stagione estiva, periodo di maggior affluenza di visitatori. La premiazione è prevista a dicembre, all'interno del ricco programma di eventi organizzati in occasione delle festività natalizie. Le foto migliori andranno a corredare, come nelle edizioni precedenti, il calendario 2025 della raccolta differenziata distribuito gratuitamente a tutti i residenti. «In una fase in cui è importante promuovere un turismo lento - spiega l'amministrazione - si è voluto spingere le persone a visitare e fotografare la vita nel nostro borgo, sia per gli abitanti sia per chi lo ha scelto come meta per le vacanze estive o scoperto durante un weekend fuori porta. Vitorchiano è un luogo non solo da visitare e scoprire, ma soprattutto da vivere. L’idea del contest è nata sette anni fa per coinvolgere cittadini e turisti, rendendoli protagonisti attraverso la condivisione dei loro scatti 'vivi' attraverso i social». «L'intento di questa amministrazione è di continuare a promuovere il paese e il legame di comunità che lo contraddistingue. Il contest è diventato un'occasione e un appuntamento fisso per scoprirlo e farlo conoscere anche attraverso i social, potenti strumenti di condivisione e validi attrattori turistici», conclude il Comune.

