BOLSENA - Pasqua è alle porte e il 2 aprile tornerà il consueto appuntamento con le ‘Merenne borsenese’ al parco naturalistico archeologico di Turona. Dalle 9 del mattino fino a tarda serata l’associazione Idea, con il patrocinio del comune di Bolsena e in collaborazione con la Misericordia, la Protezione civile e la pro loco, riporterà in auge questa manifestazione conviviale, dalle origini antichissime e religiose.

La festività delle Merenne infatti, cade il martedì dopo la pasquetta, giornata importante per la città di Bolsena, in quanto, presso la basilica di Santa Cristina, vengono esposte per la prima volta le Sacre Pietre, due mesi prima del Corpus Domini. Anticamente i bolsenesi, dopo il rito dell’adorazione delle pietre, si davano appuntamento nelle campagne limitrofe per consumare pasti frugali, bere del buon vino e dilettarsi con musica popolare… da lì nacque questa festività ricca di sacralità ma anche di allegra ricreazione. Convivialità e momenti di riflessione sulla natura accomuneranno i presenti che si ritroveranno nei prati sconfinati e nei boschi incontaminati del Parco di Turona che dista solo cinque chilometri dal centro del paese. In questa giornata di festa, ci si potrà incamminare lungo i sentieri naturali, si osserverà il paesaggio e ci si immergerà nell’ambiente, si potrà guadare il fiume e arrivare fino alle cascate ma soprattutto si starà in piacevole compagnia, degustando anche i prodotti tipici del territorio.

L’associazione Idea, in collaborazione con associazioni e volontari bolsenesi custodi delle antiche tradizioni, organizzerà escursioni archeologiche all’interno del parco naturalistico, passeggiate a cavallo, pic-nic, fuoco libero e un pranzo conviviale nel quale vigerà la regola del porta – party (ognuno porterà le proprie stoviglie riutilizzabili); non mancheranno inoltre eventi sportivi, educazione ambientale, musica e giochi popolari all’aria aperta.

I più piccoli potranno dilettarsi con il Ludobus e il Truccabimbi a cura dell’animazione ‘Il Salto’. L’appuntamento è dunque martedì 2 aprile 2024 presso il Parco di Turona, dalle 9 del mattino fino ad oltre l’imbrunire. Perché «le Merenne Borsenese sono sempre tanto attese».

