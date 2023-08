FARNESE – Sotto l’egida della riserva naturale “Selva del Lamone” e del comune di Farnese, tornano le “Comunità narranti” con “Sentieri nella Selva: Annibal Caro e gli altri”. Passeggiata-racconto sulle tracce di poeti e registi, scrittori e storici locali che, attraverso i secoli della modernità (e non solo), hanno narrato-immortalato paesaggi e leggenda del Lamone: dall’anonima cronaca del ‘500 al film “Tiburzi” di Paolo Benvenuti, passando per i sapidi scritti di Ghezzi, Zucchi, Annibali. La prolissa-poetica arringa di un avvocato locale di primo ‘800. Condurrà l’antropologo, nonché coordinatore scientifico del Simulabo (Sistema museale del lago di Bolsena) Marco D’Aureli. “Pillole” a tema del genius loci Giovanni A. Baragliu. Letture affidate ai narratori di comunità Maria Letizia Cecconi e Alessio Mascagna. “Fantasie di avvicinamento” evocate dal sottoscritto. Indirizzi di saluto da parte del sindaco Giuseppe Ciucci e del direttore della riserva Pierluca Gaglioppa. L’appuntamento è fissato per domenica 27 agosto alle 9, piazza Umberto I. Info e prenotazioni: tel. 0761-458861, cell. +39 331 2346429, rnselvalamone@regione.lazio.it