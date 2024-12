NEPI – Sarà la suggestiva location del Forte di Nepi, in cui visse la tormentata Lucrezia Borgia, ad ospitare la novità del Palio di quest’anno. Tre spettacoli storici, interamente in costume, riporteranno in scena, in una cornice di eccezionale bellezza, i fasti, i dissidi, gli amori e le passioni che hanno contraddistinto l’Età Rinascimentale e la perenne rivalità fra le quattro Contrade di San Biagio, de La Rocca, di Santa Maria e di Santa Croce. Ad aprire la rassegna sarà, domenica 16 giugno alle 22, “Lucrezia mi vuoi sposare”, una commedia in atto unico scritto e diretto da Simone Sena, liberamente tratto da “Non ci resta che piangere”. Francesco e Cristiano, due giovani amici nella Nepi presente, si ritrovano improvvisamente catapultati nella realtà contradaiola del 1500, per via di un misterioso incantesimo. Cristiano, immediatamente folgorato dalla bellezza di Lucrezia, si innamora e tenterà di conquistarla. I due, perciò, dovranno non soltanto fare i conti con la nuova realtà, ma soprattutto, con le doti combattive di Alfonso I d’Este, il quale deve sposare Lucrezia. Dopo diverse peripezie, riusciranno Francesco e Cristiano a tornare nel 2024 o resteranno per sempre nel mondo contradaiolo?. La domenica successiva, il 22 giugno, alle 22, sarà la volta di “Alessandro VI – Disonore o ragion di stato”: in scena la libera narrazione sulla vita del Papa Rodrigo Borgia, in una rappresentazione che vuole evidenziare “gli stati d’animo e le emozioni vissute dal discusso Papa Rodrigo Borgia, nel contesto degli avvenimenti che lo videro protagonista del suo tempo. Forti passioni, alleanze e lotte con il nemico in seno allo stato pontificio, storie ormai celebri, interpretate in tutto il mondo, piene, come in tutte le vicende umane, di luci e ombre. La narrazione inizia dalla salita al soglio pontificio dello zio, Papa Callisto III che indirizzerà il giovane Rodrigo alla carriera ecclesiastica. La scena rappresenta una ipotetica aula di Tribunale della Storia in un tempo indeterminato. Le coreografie rappresentano simbolicamente alcune vicende della vita del Papa con le figure femminili principali. Libera versione in chiave teatrale sul Papa Borgia e sulla sua famiglia basata su fatti storici narrati dai contemporanei del Papa e da autori e storici dei secoli a seguire: Jhoannes Burchard, Niccolò Machiavelli, Francesco Guicciardini, Ferdinand Gregorovius”.

A chiudere e la programmazione, venerdì 28 e sabato 29, alle 21,30 e alle 22,30, “Storie vere di illustrissimi spettri”, un vero e proprio tour teatrale notturno al Forte dei Borgia. Il percorso inizia da Porta Romana, prosegue sulla via Amerina e attraversa l’intera dimora storica illuminata dalle fiaccole. Sul grande palcoscenico naturale del Forte, evocate dagli Spiriti Guida, vanno in scena le vicende di personaggi leggendari: il Duca Valentino, Lucrezia e Rodrigo Borgia, Giulia Farnese. A completare l’affresco dell’epoca, altre figure emblematiche: la Strega, la Monaca, il Decapitato e i Duellanti. Gli Illustri Spettri, con i loro racconti accompagnati dalle melodie antiche del coro e del flauto, trasporteranno il pubblico al tempo di epiche passioni, ambizioni sfrenate, violenze e inganni, bellezza e spiritualità. Una mini-rassegna teatrale che rappresenta un imperdibile viaggio a ritroso nel tempo che catturerà gli spettatori con il fascino della storia e la magia delle ambientazioni.

