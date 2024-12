Si chiama Daniele Turetta, ha solo 15 anni e già un nome d'arte: Danimo.

La Tuscia sforna un altro talento bello e buono, che ha già conquistato un palcoscenico importantissimo: lo scorso 9 febbraio, infatti, Danimo ha partecipato a Casa Sanremo, dove ha presentato il suo inedito "Ora è qui", brano che ha suscitato apprezzamenti e critiche positivissime. (Questo il link per vedere il video ufficiale https://youtu.be/x31Z_X6w51g?si=-QeOPIiKCTpH7pmq).

Oltre alla passione per la musica, il 15enne è uno studente modello: frequenta con ottimi risultati il secondo anno del liceo delle Scienze umane Santa Rosa di Viterbo.

«Da due anni - spiega la mamma Monica orgogliosissima - studia canto con l'insegnante Laura Leo e ha frequentato la scuola Casa del Musical School sede Artist Academy di Viterbo fino al 2023, ora diventata Artist Academy Viterbo».

Daniele ha inoltre partecipato come attore e cantante agli spettacoli del regista Gabriel Glorioso: “La meraviglia sta negli occhi di chi guarda" a novembre 2022, e "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare nel ruolo di Demetrio, nell'anfiteatro romano di Sutri nel settembre 2023.

Non solo: ha frequentato importanti masterclass, tra le quali quelle con il maestro Ciro Barbato e con il maestro Angelo Fernando Galeano.

Nel luglio 2023 ha partecipato al Campionato Performer Italian Cup, arrivando nella sua categoria 1° nella recitazione, e 2° nel canto, vincendo un'importante borsa di studio e passando di diritto ai mondiali 2024 ed agli europei 2025. Insomma, Daniele Turetta ha tutte le carte in regola per diventare un nome importante nel panorama musicale italiano: Viterbo e la Tuscia intera fanno il tifo per lui.

