CIVITAVECCHIA – Ha riscosso un notevole successo la presentazione del libro “Opposizione, l’ultima battaglia di Enrico Berlinguer” dello scrittore e giornalista Luca Telese. Tra racconti, memorie e fatti storici, il libro ripercorre gli ultimi anni di vita politica e privata del ex segretario del PCI Berlinguer.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Book Faces con la collaborazione della Fondazione Ca.ri.civ e con il patrocinio del Comune di Civitavecchia.

A dialogare con l’autore i giornalisti Cristiana Vallarino e Giuseppe Baccarelli, che hanno delineato insieme a Telese (nella foto di Angelo Bonarelli) un confronto critico tra presente e passato, guardando alla figura del politico in modo poliedrico e tridimensionale, e appassionando il pubblico che ha interagito con l’autore con curiosità e domande. Presenti in sala Gurrado anche il sindaco Marco Piendibene e l’assessore Alessi.

«Nonostante il nubifragio che ha colpito la nostra città, l’evento è stato molto partecipato – ha spiegato il presidente della Book Faces Marco Salomone – non mancheranno nei prossimi mesi ospiti e libri di calibro così elevato come Telese, che ringraziamo per essersi affidato alla nostra associazione per presentare un libro su Berlinguer che, oltre ad essere stato un grande uomo politico, aveva un rapporto molto stretto con la nostra città e quelle vicine. Il 20 novembre insieme alla sezione locale dell’Unuci ospiteremo Carmelo Burgio con “Nassiriya”».