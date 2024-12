CIVITAVECCHIA – Torna domani e domenica, presso il Parco Archeologico delle Terme di Traiano, l’appuntamento con Terme in Fiore, l’esposizione florovivaistica, giunta alla XIV edizione.

Immersa tra i colori autunnali e i profumi di fine estate, la mostra più green dell’alto Lazio, organizzata dalla Pro Loco Civitavecchia APS e da Orion Labs S.r.l.s. con il patrocinio morale del Consiglio Regionale del Lazio, del Comune di Santa Marinella, della Fondazione Ca.Ri.Civ., di Unindustria Civitavecchia, della Confcommercio Civitavecchia e Litorale Nord, e grazie a tanti partner, come il Comune di Civitavecchia, il Comando della Polizia Locale e Civitavecchia Servivi Pubblici s.r.l., la società Schira Trasporti srl, è pronta ad accogliere gli appassionati di piante anche insolite e rare, difficilmente reperibili sul mercato, per due giorni all’insegna di fioriture meravigliose, frutti tropicali, agrumi, artigianato e prodotti naturali.

Oltre 50 gli espositori provenienti da tutta Italia, isole comprese, che animeranno il giardino dell’Imperatore Traiano. Tra i più importanti nel panorama florovivaistico italiano, i produttori metteranno a disposizione la loro conoscenza e professionalità per rendere i nostri angoli verdi, degli spazi veramente unici. Maestri d’arte e aziende agricole di eccellenza completeranno la mostra con creazioni e prodotti di altissimo livello.

A cornice della manifestazione un intenso programma che prevede, tra l’altro, tre conferenze da non perdere: una sui funghi medicinali, grandi alleati del nostro benessere e della nostra salute, tenuta dal dottor Filippo Bosco tra i massimi esperti nel campo, una conferenza sulle orchidee, tenuta da Viviana Lorenzini esperta botanica, unica importatrice italiana di orchidee botaniche dal Brasile, e titolare del vivaio Lo Scrigno di Nebbia e una conferenza sulle piante maestre curata dalla dottoressa Tania Re docente di “ Antropologia della Salute, Biosfera e Sistemi di Cura” cattedra Unesco all’Università degli Studi di Genova.

Dopo il successo della scorsa edizione anche in questa non mancherà un appuntamento musicale, previsto per domenica 15 dalle 13, con il sax di Marco Musollino.

Tanti saranno i laboratori didattici e creativi per i bambini dai 3 ai 12 anni curati dall’Archeologa Francesca Regina e Sara Pieragostini dell’Associazione La Filastrocca e un laboratorio di bonsai curato dal maestro Luigi Daddi e come per le precedenti edizioni sono previste le visite guidate alle antiche rovine con due appuntamenti quotidiani alle ore 11,00 e 15.00 per il sabato e alle ore 11,00 e 16,00 la domenica, con Vittorio Tagliani Guida abilitata della ProLoco di Civitavecchia.

Confermato il prezioso servizio SoS Orchidee, a cui i visitatori della manifestazione potranno rivolgersi portando le loro orchidee per avere consigli sullo stato di salute, rinvasi e suggerimenti.

«Un grande evento a cui l’organizzazione sta lavorando da mesi con energia, competenza e professionalità – ha spiegato la presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – e con uno staff pronto ad accogliere insieme agli espositori, veri protagonisti della kermesse, i visitatori che vorranno trascorrere un fine settimana di natura, storia, cultura e bellezza, immersi nel verde tra le rovine dell’Imperatore Traiano».