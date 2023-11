Torna il tradizionale appuntmento con il mercatino dell’antico, che si svolge ogni terza domenica del mese: a novembre, dunque, la data è quella del 19 novembre. L'appuntamento, dedicato al collezionismo, all’hobbistica, all’oggettistica, all’antiquariato e al modernariato, si terrà come di consueto in piazza dei Caduti e in via Ascenzi, dalle 8 del mattino fino al tramonto.

Il mercatino dei prodotti antichi rappresenta certamente un elemento utile per mantenere viva la memoria e le tradizioni e per riproporre oggetti e cose usati o non più in uso che riflettono i modi di vita e i valori di un tempo. Un’occasione per gli appassionati e per far rivivere le antiche tradizioni.

L’appuntamento viterbese in piazza del Plebiscita e via Ascenzi si tiene ormai da diversi anni e continua a conquistare appassionati e curiosi che passeggiano e sbirciano le bancarelle.

Appuntamento domenica prossima, quindi dalle 8 del mattino fino al tramonto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA