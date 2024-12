VITORCHIANO – Il comune di Vitorchiano annuncia il programma degli eventi natalizi al via dall’8 dicembre. Un cartellone organizzato e condiviso insieme alla Pro loco Vitorchiano e al comitato festeggiamenti San Michele Arcangelo 2023-2024.

L’inaugurazione del Friendly village è fissata per venerdì 8 dicembre alle 16 in piazza Roma, con accensione delle luminarie, esibizione delle majorette, animazione per bambini, il tutto a fare da cornice ai presepi allestiti nel borgo e anche quest’anno realizzati grazie alla preziosa partecipazione sia delle associazioni locali sia di privati cittadini che hanno avuto il piacere di mettere in mostra le proprie opere.

Tra i numerosi presepi che sarà possibile ammirare, da ricordare quello degli alunni della scuola secondaria di primo grado Don Lorenzo Milani, guidati dalla professoressa Ornella Mei, che arricchiscono il proprio lavoro con la preziosa raffigurazione dell’adorazione dei Re Magi di Raffaello Sanzio. Sempre nel pomeriggio dell’8 dicembre il comitato festeggiamenti San Michele Arcangelo offrirà una merenda calda a tutti i partecipanti, in attesa dell’arrivo del Babbo Natale che porterà tutti a visitare la propria casa presso il complesso Sant’Agnese.

Nei giorni successivi all’inaugurazione, il programma del Natale vitorchianese proseguirà con iniziative culturali, sociali, ludiche, tra cui l’esposizione di marionette a Sant’Agnese dal 16 al 17 dicembre, il Natale del Donatore Avis e il torneo di subbuteo il 17, le esibizioni di AlmaMousiké e della Banda Fedeli di Vitorchiano rispettivamente il 21 e il 26, la consegna delle benemerenze civiche e delle borse di studio in comune il 22, la corsa dei Babbi Natale il 23. Inoltre saranno visitabili presso il complesso Sant’Agnese le mostre Lego City e Barbie Fashion a cura di ViterDino Eventi.

La Casa di Babbo Natale sarà aperta nei giorni 8, 9, 10, 16, 17 e 23 dicembre. Altri appuntamenti si susseguiranno dal 26 dicembre al 7 gennaio, giornata conclusiva delle festività natalizie, tra cui la cena solidale pro Caritas il 4 gennaio. Tutti sono invitati a Vitorchiano, il “borgo sospeso” della Tuscia, per godere dell’atmosfera accogliente e festosa che dal ponte dell’Immacolata arriverà all’Epifania con i Magi e la Befana.

Per ulteriori informazioni: infopoint@comune.vitorchiano.vt.it – 0761.373718 – 334.6623669 – Facebook e Instagram: comune Vitorchiano e Visit Vitorchiano.

