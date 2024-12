FIUMICINO - Il repertorio eseguito sarà vario ed eterogeneo: non mancheranno i classici canti di Natale oltre ad alcuni brani legati alla tradizione musicale liturgica per meditare sul vero significato del Natale, una particella di Dio che si fa uomo. Direttore concertatore, M° Paolo Scurpa, al pianoforte M° Marcello Candela, voce solista soprano M° Fabiana Rossi. L’ex “Coro Alitalia” (ora “TiberCoro”), nasce dalla volontà di creare un gruppo di persone accomunate dalla passione per la musica e punto di riferimento per la diffusione della cultura musicale all’interno dell’azienda Alitalia e nel territorio del Comune di Fiumicino coniugando l’amore per l’arte con l’impegno nella solidarietà. Infatti, sin dal 2010 anno della sua fondazione, il coro ha offerto il proprio sostegno alle iniziative umanitarie, in Italia e nel mondo, portate avanti dall’Area Solidarietà Alitalia ETS. La mission condivisa da tutti i membri del coro è l’idea che la musica oltre ad essere un linguaggio universale, si mostra e si manifesta concretamente anche in termini di collaborazione, condivisione e unione fra tutti. Il coro ha partecipato – tra l’altro – a varie rassegne corali, a trasmissioni televisive su TV200, al 20° anniversario della nascita del Comune di Fiumicino. Nel 2016 si è esibito nella Basilica di San Pietro per il “Giubileo degli Operatori Aeroportuali” così come, sempre nella basilica papale, ha animato la Santa Messa dinanzi a Papa Francesco per l’anniversario della “Gendarmeria Vaticana”. Si ricordano anche i concerti tenuti presso il Duomo di Orvieto o nell’Aula Magna dell’Università “La Sapienza” di Roma. Fiore all’occhiello del coro, sicuramente, l’esecuzione della straordinaria opera contemporanea “Misa a Buenos Aires o Misa Tango”.