SORIANO NEL CIMINO - Tanti gli appuntamenti, per grandi e bambini, nel paese cimino: oggi e domani, a partire dalle 10, sarà possibile visitare i mercatini di Natale in piazza Vittorio Emanuele II e da non perdere l'appuntamento con il piccolo concerto di Natale, sempre in piazza Vittorio Emanuele II, alle 17: la banda musicale di Soriano Nel Cimino con il Settetto dei fiati, accompagnerà i visitatori con alcuni brani natalizi. E' possibile visitare la mostra a Palazzo Chigi Albani dedicata al Premio di pittura Fausto Pirandello.

Nella frazione di Sant'Eutizio, inoltre, l’appuntamento è alla casa di Babbo Natale e con le donazioni Avis.

