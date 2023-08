ACQUAPENDENTE – Gran finale ad Acquapendente per “A cielo aperto”, la rassegna estiva di teatro e musica organizzata dal teatro Boni e con direzione artistica di Sandro Nardi. Sabato 19 agosto, alle 21, nella splendida cornice dell’anfiteatro Cordeschi, raro teatro “elisabettiano” in Italia, è in programma il concerto di Nada, una delle più conosciute cantautrici italiane. Voce vellutata, intrisa di passioni evocate, che parlano di un universo sensuale e persino misterico, Nada Malanima è diventata, negli anni più recenti, una delle principali fonti di ispirazione per una nutrita e molto creativa schiera di artisti del “nuovo” rock italiano.

Questo grazie a dischi di cristallina bellezza, impreziositi da una dimensione sonora internazionale e prodotti dal suo stretto collaboratore, il chitarrista inglese John Parish, che ha lavorato con musicisti come PJ Harvey e gli Eels. Così anche il nuovo album dell’artista toscana, “La paura va via da sé se i pensieri brillano”, che dà il titolo al concerto, è un catalogo avvincente di sensazioni che si susseguono come in un vortice: dalla rabbia alle dichiarazioni d’amore, dalla gioia all’inquietudine. Un viaggio personale, privato, che la sua voce riesce a far vibrare, fin dalle prime note, dentro ognuno di noi. Il concerto di Nada è anche uno degli eventi di punta di “R-Estate ad Acquapendente”, il cartellone di appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale, in cui l’Associazione teatro Boni gioca un ruolo di primo piano.

“A cielo aperto” è una rassegna del teatro Boni con il sostegno di comune di Acquapendente e regione Lazio. L’anfiteatro Cordeschi si trova ad Acquapendente in Via Onanese 3.

