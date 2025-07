TUSCANIA - Due delle più longeve e apprezzate manifestazioni culturali della provincia di Viterbo, il Tuscia in Jazz Festival e il Tuscia Film Fest, uniscono le forze per una nobile causa: la ricerca contro la Sla (Sclerosi laterale amiotrofica). Domani (sabato 19 luglio), alle 21, il suggestivo Giardino dell'ex Chiesa di Santa Croce, in Piazza Basile a Tuscania, ospiterà un concerto straordinario volto alla raccolta fondi. L'evento, frutto della profonda stima e amicizia che da sempre lega i due festival, sarà un emozionante omaggio a due giganti della musica da film italiana: Ennio Morricone e Nino Rota. Sul palco, il progetto Cinema Italia vedrà protagonisti due eccellenze del panorama musicale italiano: Rosario Giuliani e Luciano Biondini. In uno scenario unico come quello di Tuscania, Giuliani e Biondini proporranno una personale e suggestiva interpretazione di brani iconici che hanno fatto la storia del cinema, tra cui le indimenticabili melodie di Nuovo Cinema Paradiso, La Strada, Mission e La Dolce Vita.

Rosario Giuliani, sassofonista di fama internazionale, è riconosciuto per il suo virtuosismo e la sua profonda sensibilità musicale. Ha collaborato con i più grandi nomi del jazz mondiale e la sua musica è un mix di tecnica impeccabile e passione travolgente. Luciano Biondini, fisarmonicista e compositore di straordinario talento, è apprezzato per la sua capacità di spaziare tra generi diversi, portando sempre una ventata di originalità e lirismo. Insieme, daranno vita a un dialogo musicale che saprà toccare le corde più profonde dell'anima, reinterpretando le opere di Morricone e Rota con il loro inconfondibile stile. L'ingresso al concerto è libero, con la possibilità di effettuare donazioni facoltative che saranno interamente devolute alla ricerca contro la Sla. Un'occasione imperdibile per gli amanti della grande musica e per chi desidera contribuire a una causa di fondamentale importanza. Dopo la tappa di Tuscania, il Tuscia in Jazz Festival proseguirà il suo percorso spostandosi a Monterosi, dove il 26 luglio renderà omaggio a un'altra figura emblematica della musica italiana: Massimo Urbani. Si tratta di appuntamenti di grande bellezza, arte e solidarietà, a cui val la pena partecipare.

