MONTALTO DI CASTRO - La libreria indipendente "Il Bianconiglio" inaugura la seconda edizione della rassegna "Maremma Storie: Incontri con gli Autori" con Lidia Ravera che presenta il suo ultimo romanzo “Un giorno tutto questo sarà tuo”. L'evento si terrà oggi, giovedì 6 giugno, alle ore 19 nei suggestivi giardini della biblioteca a San Sisto, Montalto di Castro. “Un giorno tutto questo sarà tuo” è un romanzo di formazione con protagonista Seymour, un quindicenne che ama definirsi un adolescente disturbato.

Seymour è un ragazzo atipico: non usa i social media, non bullizza né è bullizzato, non tifa per nessuna squadra e non ha una ragazza da fotografare. In poche parole, non segue le convenzioni della sua età. La sua attività principale è osservare il mondo adulto attorno a lui, mentre la sua passione più grande è scrivere, con l’obiettivo di creare un capolavoro, senza diventare uno scrittore come il suo ingombrante padre settantenne, Giovanni Sartoris. Giovanni Sartoris è un autore di successo, descritto da Seymour come "vanitoso, egocentrico e fasullo", e marito seriale con quattro figli avuti da tre mogli diverse. Tra Seymour e Giovanni non c'è intesa né conflitto aperto. Anna, la prima ex moglie di Giovanni, è la preferita di Seymour, anche se potrebbe essere sua nonna. Alison, la seconda moglie e madre biologica di Seymour, non è ben vista dal ragazzo, mentre la terza moglie, un'ex tossica costretta su una sedia a rotelle, rappresenta per lui un curioso modello di eterna adolescenza. Mentre Seymour osserva i suoi adulti di riferimento, percepisce il degrado del mondo che lo circonda, sia nelle relazioni umane sia nei cambiamenti climatici. Quando Giovanni sarà travolto da accuse infamanti, Seymour dovrà assumere un ruolo di protagonista, affrontando il compito di capire, spiegare, accusaregmail.com e perdonare. In questo percorso, Seymour si troverà a dover crescere e affrontare l'avventura dell'età adulta in un mondo minacciato e stanco.

Dopo una serie di romanzi dedicati al "terzo tempo", Lidia Ravera ci sorprende con la voce di un adolescente: onesta fino alla crudeltà, feroce come solo gli innocenti sanno essere, capace di cogliere lo spirito del tempo e di evocarlo con le parole giuste. Come di consueto, Ravera ci fa sorridere, riflettere e, infine, rabbrividire.