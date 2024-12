CIVITAVECCHIA – Si è svolto nei giorni scorsi a Monaco di Baviera nella Rubinstein-Saal presso la prestigiosa fabbrica di pianoforti Steinway un concerto di musica da camera per clarinetto e pianoforte con musiche composte da tre civitavecchiesi. "Italia reale, la nuova via del realismo" il titolo della serata; in programma musiche di Nino Rota, Giancarlo Cardini, il brano "Summit" del professor Angelo Bruzzese, l'"Adagio e Allegro in sol minore" di Edoardo Pirozzi con la collaborazione di un quarto civitavecchiese il professor Piero Iacobelli autore della cadenza. Ed in ultimo la "Suite" per clarinetto e pianoforte del giovane Emiliano Manna.

La serata è stata organizzata dalla Tonkünstler München e.V. (la società dei compositori bavaresi) ed è stata accolta positivamente dal pubblico, grazie anche agli ottimi interpreti Flavia Feudi al clarinetto e Duccio Beverini al pianoforte.

©RIPRODUZIONE RISERVATA