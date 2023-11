«Marco Mengoni, vincitore dell'ultima edizione del festival, sarà il superospite musicale della prima puntata, ma c'è molto di più: sarà il co-conduttore della prima serata del festival»: lo annuncia Amadeus, ospite con lo stesso Mengoni dell'amico Fiorello alla prima puntata del nuovo ciclo di Viva Rai2!. Un pezzo di Tuscia approda, dunque, sul palcoscenico più famoso d’Italia.

L'annuncio che Mengoni sarà superospite e co-conduttore della prima serata del festival di Sanremo 2024 è stato accolto con un boato dal pubblico, accorso al Foro Italico per seguire la prima puntata di Viva Rai2!.

Amadeus e Mengoni sono arrivati - in ritardo - alla nuova location del programma su una macchina addobbata di fiori, con la scritta Sanremo 2024, da via Asiago.

«Siete la coppia dell'anno», ha commentato Fiorello.

«Grazie Ama per l'invito, ci vediamo in Riviera. Grazie Ciuri». Dopo l'annuncio a Viva Rai2! della sua presenza nella prima serata del prossimo festival di Sanremo come superospite e co-conduttore, Marco Mengoni, su Instagram, ringrazia Amadeus, con un messaggio e una foto che li ritrae insieme.

Un grazie anche a Fiorello che li ha voluti per il debutto della seconda stagione del suo morning show.

Il cantante di Ronciglione giusto lo scorso anno aveva vinto la competizione canore con il brano “Due Vite” e, quest’anno, tornerà all’Ariston nella veste inedita di conduttore, e sarà sicuramente molto interessante per diversi motivi: per la sinergia che potrebbe crearsi sul palco insieme ad Amadeus; per l'ironia che Marco ha sempre avuto ma che spesso non emerge quanto dovrebbe nei contesti ai quali partecipa e, soprattutto, per quella voce che potrebbe dare vita a un quadro di rara bellezza.

Indipendentemente da come andrà, è chiaro che Amadeus ci abbia visto lungo anche stavolta, dimostrando un po' a tutti che, per il suo ultimo anno alla guida di Sanremo, ha ancora tante frecce da tirare al suo arco.