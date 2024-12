CAPRANICA - Nel paese inizia la settimana dedicata a Maria Santissima delle Grazie. Sono diversi gli appuntamenti inseriti nel programma dei festeggiamenti, che inizieranno proprio nella giornata di oggi: alle 18 è infatti prevista una meditazione sul testo della preghiera “Ave Maria”, attraverso la musica e l’arte a cura di Roberta Aniello.

Domani, giovedì e venerdì i Triduo di preparazione alla festa con le intenzioni di preghiera per le confraternite, le famiglie e i giovani. Nella giornata di sabato 11 maggio, ancora, nel tempio romanico di San Francesco sarà allestita la mostra fotografica “Quasi tutto è al posto giusto”, a cura di Terenziano Cocozza; dalle 15,30, in corso Francesco Petrarca, il pomeriggio è dedicato ai bambini con il calcio balilla umano, gonfiabili e animazione con l’associazione “Il pifferaio magico”.

Infine, domenica 12 alle 11, in programma la processione ed il trasporto per le vie del paese della Sacra Immagine di Maria S.S delle Grazie sino alla chiesa rurale. Nel pomeriggio dalle 15,30, sempre in corso Petrarca, giochi per bambini con l’associazione “LegnoMania”; alle 17,30 lo spettacolo musicale con il gruppo “I nostri capitani” tributo a Baglioni e Morandi, a seguire l’ estrazione della tombola di 1.500 euro a totale beneficio della confraternita. Infine lp spettacolo pirotecnico “Fuochi tra le mura” della ditta Colonnelli fireworks. Restando sui Cimini, si sono invece appena conclusi nella frazione di Soriano, Chia, i festeggiamenti in onore del patrono San Giovanale. «Un fine settimana di appuntamenti per grandi e piccini come non si vedeva da tempo nel paese», hanno commentato con entusiasmo i residenti, che hanno partecipato in massa ai vari eventi, tutti in piazza Garibaldi, come da tradizione. Tra i vari appuntamenti, da segnalare il concerto di Gianni Bismark di venerdì sera, che ha registrato il tutto esaurito.

