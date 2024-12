CIVITAVECCHIA – Domani, venerdì 29 novembre, alle 21 il Teatro Comunale Traiano di Civitavecchia ospiterà una serata speciale all’insegna del teatro e della solidarietà. La compagnia teatrale "ANTA & go! APS Civitavecchia" presenterà Lysistrata, celebre commedia di Aristofane, con la regia di Iolanda Zanfrisco.

Il cast darà vita a un classico intramontabile che unisce comicità e riflessione su temi sempre attuali come la pace e la condizione umana. L’evento, reso unico dalla direzione scenica di Carla Celani e dalle scenografie curate da Graziano Battaglia, è organizzato per sostenere l'U.N.I.T.A.L.S.I. - Sezione di Civitavecchia.

Una serata imperdibile per chi ama il teatro e vuole contribuire a una nobile causa. Per informazioni e prenotazioni: 329 3359174 o 339 8782354.

LYSISTRATA di ARISTOFANE (Regia di Iolanda Zanfrisco) è una delle commedie più divertenti e “morali” della storia del teatro di ogni tempo, Lysistrata” di Aristofane andò in scena nel 411 a.c. ad Atene mentre la guerra con Sparta e la crisi politica attanagliavano la città.

In una società civile come quella greca in cui le donne erano normalmente relegate nel gineceo, senza possibilità di partecipazione alcuna alla vita della polis, Aristofane , attraverso la sua comicità esilarante, provocatoria, paradossale, assolutamente mai volgare ,riesce a ritagliare uno spazio per loro, dando vita a una situazione paradossale, utopica inserita in una commedia fresca e dalla comicità spiccata ed al tempo stesso letterariamente alta e ispirata da un forte ideale antibellico.

La guerra del Peloponneso dura ormai da decenni. Gli uomini muoiono come mosche in una battaglia senza vinti ne vincitori che li imbarbarisce e li tiene lontani dalle famiglie. Le donne, in patria, devono allevare i figli in solitudine ed affrontare una guerra fatta d’attesa, altrettanto dolorosa. Da questa situazione evidentemente tragica, Aristofane sorprende tutti e fa nascere una commedia che, dietro l'apparente comicità scabrosa, fa emergere il punto di vista femminile sulla vita, le difficoltà nel dialogare e comprendersi.

Lysistrata, il cui nome significa “colei che scioglie gli eserciti” riunisce le donne anziane di Atene e delle altre città coinvolte nella guerra del Peloponneso e, sotto la protezione di Atena, elabora un ambizioso piano per riportare finalmente la pace in tutta la Grecia.

La domanda che pone Lysitrata a tutte le donne, ateniesi e spartane, è “Come fare a porre fine alla guerra?”.

Emergono due punti di vista: la differenza fra punto di vista maschile, legato allo strumento del conflitto come soluzione ad ogni problema, e il punto di vista femminile legato più all’utilizzo delle armi della rassicurazione e seduzione. Aristofane riesce in modo divertente e magistrale a mettere a confronto questi due pensieri sul mondo. In una lotta senza esclusione di colpi, ma questa volta con le armi della dialettica, uomini e donne daranno luogo a una battaglia da cui l’unico vincitore uscente sarà la civiltà!

La Lysitrata fu la prima commedia messa in scena dall’allora nascente compagnia ‘Anta & go! e con essa vogliamo festeggiare i nostri 25 anni di teatro e ricordare tutti gli attori che ci hanno lasciati ma che sono sempre nei nostri cuori: Peppe, Rosaria, Enzo, Michele, Marino, Rainero, Sandro, Pino, Arnaldo, Alda.

PERSONAGGI e Interpreti

LYSISTRATA Anna MELE

LAMPITO’ SIMONETTA STELLA

ISMENE MARILENA AUTUORO

NICODICE TERESA MATTEI

CLEONICE CECILIA BIDOLLI

LA PACE IOLANDA ZANFRISCO

AMBASCIATORE ATENIESE JERRY CARUANA – ANNIBALE IZZO

ARCERE ROMEO NITRELLA

LACONE ANTENORE VITTORI

FILURGO ALESSIO DE LUCA

SPIRIDIONE PEPPE AGOZZINO

DRACE GRAZIANO BATTAGLIA

STRIMODORO LUCIANO VENTURINI

Direzione scenica Carla Celani

Scenografie GRAZIANO BATTAGLIA

Assistenti: PEPPE Agozzino – GRAZIANO BATTAGLIA Vandio Cianflone - Mauro Sini - Luciano Venturini

