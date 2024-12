CIVITAVECCHIA – "Maschere" , volti e risvolti dell'animo umano. È questo il titolo del recital pianistico che l'Unione Musicale Civitavecchiese propone per domani, sabato 30 dicembre a partire dalle 18 presso la Sala della Musica di via Bramante 20/22. «Una serata di qualità - spiegano dall’Umc - per salutare l'anno che ci lascia e che ha portato grandi soddisfazioni». Protagonista la giovanissima Sofia Colaiacomo, già allieva della Scuola di Musica dell'Umc, laureatasi questa estate con 110 e lode presso il Conservatorio di S. Cecilia. Eseguirà brani di Khatchaturian, Malipiero, Schumann, Verdi-Thalberg, tutti ispirati al tema delle maschere. L'ingresso è libero.

