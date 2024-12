CIVITAVECCHIA – Riflettori di nuovo accesi su Civitavecchia, trasformata in un set cinematografico. In particolare il lungomare, nei giorni scorsi, ha ospitato le riprese di “Supereroi”, una produzione Ballandi per la regia di Stefano Chiantini, con l’attore Edoardo Pesce – già David di Donatello per Dogman – come interprete principale. Cinque giorni di riprese, tra Civitavecchia, Santa Marinella e Sant’Agostino, grazie alla preziosa collaborazione della delegata alle Produzioni cinematografiche del Comune, Nicoletta Morici.

«Sono soddisfatta del mio operato e della collaborazione di tutti gli uffici preposti – ha spiegato – Lavori pubblici, comando Polizia Locale, ufficio demanio Marittimo, segnaletica per ordinanze e transenne, guardiani e Hotel San Giorgio per la riuscita del film "Supereroi" che è stato girato in questi giorni. Si continua a lavorare sempre di più affinché questo mercato cinematografico trovi sempre maggiore accoglienza in città, portando economia, turismo, e cultura».