CIVITAVECCHIA – Continua il successo della rassegna “Dal Mito alla Storia” che ha registrato il tutto esaurito anche per gli spettacoli “Favole Chiare” e “Favole Scure” di Gino Saladini ed Anthony Caruana, andati in scena lo scorso weekend alle Terme Taurine. Organizzata dalla Pro Loco di Civitavecchia la rassegna, giunta al quarto anno consecutivo, ha il sostegno di Enel, della Fondazione Ca.Ri.Civ. e della BCC Roma sede di Civitavecchia. “Favole Chiare” particolarmente dedicato ai bambini ha divertito moltissimo anche i grandi, tra musica, danza e racconto delle favole più conosciute lasciando ampio spazio all’intento pedagogico ed educativo. Completamente diverso invece il racconto di “Favole Scure” adatto ad un pubblico più adulto che, attraverso una dinamica narrazione, ha potuto riconoscere i propri lati oscuri nella contemporaneità dei tempi. Sul palco applauditissimi Gino Saladini ed Anthony Caruana autori dei testi e delle musiche originali, gli attori Luigi Florio ed Elisa Tassi e i piccoli Leonardo Papa e Eugenio Chiantera. Per la parte musicale Marco Manovelli, che ci ha deliziato con la sua voce, Anthony Caruana, Ermanno Pizzardi, Gino Fedeli, Massimo Pelo, Fabio Pizzardi. Tanti applausi anche per le coreografie di Desiree Benevieri.

A concludere la programmazione lo spettacolo “L’ultima bugia di Pinocchio” di F. Range con Francesco Angeloni e Chiara Barbera, la Compagnia Avanzi di Scena e gli attori della Pro Loco. Con le coreografie di Laura Farina e i costumi della Pro Loco realizzati dalla costumista Elisabetta Ciciani. Verrà raccontata la storia del burattino più conosciuto, che ormai adulto, torna ad incantare grandi e piccini con la sua ultima avventura tra vecchi amici, nuovi incontri e…qualche bugia, forse l’ultima. Appuntamento per domani e sabato con due repliche per ogni sera: alle 21.00 e alle 22.30. Ancora pochi posti disponibili con prenotazione obbligatoria al 3383279798 tramite WhatsApp.