CIVITAVECCHIA – Cartoline Da Civitavecchia quest’anno soffia su 10 candeline. Un piccolo grande traguardo per il foto-contest ideato da Port Mobility che si accinge a lanciare la decima e ultima edizione. Il contest, nato nel 2015 con l’obiettivo di promuovere la città di Civitavecchia, nel corso degli anni ha beneficiato del sostegno e della stima di sostenitori ed amici ai quali vanno i nostri sentiti ringraziamenti così come anche a tutti i fotografi che partecipando si sono messi in gioco condividendo la loro arte. In questa ultima edizione ci saranno alcune novità che saranno svelate un po’ alla volta a partire dal tema stesso del contest.

IL TEMA DEL CONTEST Il tema della decima edizione è: “Luce e Ombra”. “Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta di luce e ombra.” Lev Tolstoj

Luce e ombra sono gli elementi essenziali che ci permettono di percepire l’ambiente che ci circonda e sono centrali per la nostra stessa visione. La luce è per forza di cose l’elemento centrale della fotografia, ma lo è ancor di più nel suo delicato rapporto col suo opposto; un gioco di vuoti e pieni, di più e di meno. Le ombre, infatti, la scolpiscono e ne conferiscono i limiti; possono nascondere elementi o costringere a guardare da un’altra parte. L’invito a tutti i partecipanti, pertanto, è quello di usare con creatività fotografica la luce e l’ombra per rappresentare le tante bellezze di Civitavecchia, che siano più o meno nascoste. La sfida è aperta.

COME PARTECIPARE A partire dal 26 settembre fino al 17 novembre, cittadini, turisti e fotografi (amatori e non) potranno inviare una o più fotografie all'indirizzo e-mail redazioneweb@portmobility.it. Come sempre, 12 fotografie saranno selezionate per il Calendario 2025, ma tutte saranno pubblicate sul sito di Port Mobility e sui canali social. Per tutti i dettagli i partecipanti sono invitati a leggere le linee guida sul sito ufficiale.