CIVITAVECCHIA – Diciottesima edizione per l’Oscar dei Porti, kermesse ideata e condotta da Roberto Onofri che oggi andrà in scena a Miami, nella suggestiva cornice di “The Villa”- Casa Casuarina, meglio conosciuta come Villa Versace. Per questa edizione speciale, Onofri sarà affiancato da Gloria Zanin, ex Miss Italia e già conduttrice di una passata edizione dell’evento. L’appuntamento non celebrerà solo il mondo dei porti italiani, ma anche le storie e i protagonisti che li animano, premiando le eccellenze della Blue Economy italiana che si sono distinte per innovazione e leadership nel settore marittimo. Tra i premiati più attesi, Raf, amatissimo cantautore simbolo di più generazioni, autore di successi intramontabili come Gente di Mare. Riconoscimenti anche per Maria Giovanna Elmi, Arianna, il “singer chef” Nuccio Giannino, e il programma Rai “Paparazzi”. Premi speciali, inoltre, per due icone italiane come Francesco Totti e Carlo Conti. Non mancheranno i premi dedicati alle Autorità Portuali, ai protagonisti del cluster portuale italiano che si sono distinti durante l’ultimo anno, e alle aziende italiane che portano alto il nome del Made in Italy nel mondo. «L’Oscar dei Porti, per me, rappresenta una delle più grandi soddisfazioni - ha sottolineato Roberto Onofri - è un progetto nato nella mia città, Civitavecchia, che ho sempre amato».

