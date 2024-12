CIVITAVECCHIA – “Lo scrittore, il libro, il lettore” fa centro e in tanti affollano il teatro della Fondazione Cariciv a piazza Verdi per gli incontri: boom per gli autori locali. Un format che convince e che sembra funzionare davvero molto bene quello della tre giorni che si concluderà oggi e che ha visto protagonisti oltre 100 scrittori e 25 case editrici.

IL COMMENTO DEGLI ORGANIZZATORI

Come hanno spiegato i due autori Gino Saladini e Anthony Caruana, tra gli organizzatori dell’evento, «grazie a Fuis - Federazione Unitaria Italiana Scrittori, Jean Luc Bertoni, noi e tante associazioni siamo riusciti a portare nella nostra città questo festival di Respiro nazionale che lega tre regioni (Marche, Umbria e Lazio). Abbiamo cercato di coinvolgere quanto più possibile la nostra città e il comprensorio cercando di invitare operatori culturali e scrittori di Civitavecchia, e non solo, e ognuno ha detto la sua».

CIVITAVECCHIA PUNTA AL GRANDE SALTO

Perché, come hanno ricordato Saladini e Caruana questa «città è in fermento, c’è tanta gente che scrive bene ed è importante raggiungere un festival nazionale come questo perché, diciamolo, è difficile farsi sentire». Anche domani proseguiranno gli appuntamenti con un calendario fitto di eventi.

GLI EVENTI DI DOMANI

Si parte alle 10 con l’apertura poetica di Furio Durando e Linda Lucidi e l’incontro con l'autrice Stefania Jade Trucchi che presenta il “Ladro di fiori”. Si proseguirà per tutto il giorno con presentazioni di libri per tutti i gusti e palati fino ad arrivare al culmine dell’iniziativa.

10:45 Presentazione del libro ASSALTO ALLA COLLINA di Nicola Bottiglieri dialogheràcon l'autore Natale Antonio Rossi

11:00 Presentazione della collana SCHEGGE Autori presenti: Mario Cordova, GLI UCCELLI NON HANNO VERTIGINI, Mariarosaria D’Andria, ANIMA NERA, Antonio Fiore, LA PORTA DI ESCULAPIO, Mario Forenza, LA LUNA DEL SABBA, Marco Rinaldi, PAQUITO E LA YUMA, Nunzia Torello, LA CURA DELL'INVISIBILE, Paola Persia, AMARE L'INVISIBILE, Michael Sozzi, LA COMPLICANZA. Modera Anthony Caruana. Presente il fotografo della collana Davide Marrollo

12:30 L'ABITO DELLA FESTA di Anthony Caruana dialogherà con l'autore Gino Saladini

15:00 NARRATIVA AL FEMMINILE Camilla Bianchini , CALL BACK, Patrizia Calamia , STALA 366, Eliana Tribalto, I VOLONTARI DELL'ALFABETO. Modera Furio Durando Apertura poetica di Enrico Passeri e Marcello Soro

15:30 URBANA di Vincenza Salvatore Interverrà il cantautore Claudio Zilli Letture di Francesca Lollobrigida e Alessandro Vittucci

16:00 Presentazione della collana IRA Roberto Frazzetta, LA STRADA NON ASPETTA, Franco Limardi, TUTTE LE PARTI DEL MONDO. Dialogherà con gli autori Patrizia Calamia

17:00 LA CROTIGIANA SCANDALOSA di Gianfranco Sassu dialogherà con Francesca Patti (Prospettiva editrice)

Alle 18, infatti, ci sarà la premiazione de “Lo scrittore, il libro, il lettore” con la chiusura della Banda Puccini diretta dal maestro Francesco Davia.

In contemporanea a piazza Saffi ci sarà il Forte!Festival a partire dalle 15 fino alle 17,30 con la presentazione de “La Quarta luna” di Fabio Angeloni. Un festival che è riuscito a creare un’atmosfera unica, un mare di libri e autori tra opere d’arti, sculture, quadri e luci suggestive. Civitavecchia punta in alto e pensa già al prossimo anno.

