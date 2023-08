CIVITAVECCHIA – La Lni di Civitavecchia promotrice di sport d'alto livello, di impegno sportivo e sociale e da quest'anno di cultura di ottimo spessore. Il presidente della sezione locale della Lega Navale, Dario Iacoponi, insieme al suo staff infatti dà vita ad un cartellone musico-teatrale i collaborazione con la compagnia Blue in the Face di Enrico Maria Falconi e un altro di tipo storico locale con l'espertissima ed appassionata di storia di Civitavecchia e di questa città, Roberta Galletta.

Ieri sera la Lni ha ospitato la grande Roberta Galletta, la quale nell'ambito della seconda serie di incontri estivi con "La Memoria Ritrovata-Viaggio alla scoperta della Storia di Civitavecchia", ha tenuto un'interessante e partecipata conferenza. Il rumore del Mare in sottofondo, le luci, il cielo nuvoloso e le folate di vento hanno fatto da cornice alla conferenza dal titolo: "Leonardo, Bramante, Sangallo e Bernini, l'opera dei Geni del Rinascimento e del Barocco a Civitavecchia". Questo è stato il primo dei sei incontri per conoscere in modo semplice e leggero, con immagini e filmati d'epoca, la straordinaria grandezza del "passato" della nostra bellissima Civitavecchia. Roberta Galletta per la sua preparazione, competenza, passione, amore per Civitavecchia e capacità di trasmettere le notizie riesce ogni volte ad affascinare e coinvolgere chi ascolta. "Come dice la mia amica Maria Letizia Beneduce 'L'amore è bello perché è variegato' e l'amore per la mia città è variegato - spiega Roberta Galletta - dopo le piazze e i quartieri ho voluto trovare un modo diverso per raccontare la città, quindi a una serie di conferenze nelle chiese e un'altra alla Lni Civitavecchia (4 alla Lni e due ai giardinetti di Borgo Odescalchi - ndr). Giovedì è andata benissimo e sono molto felice. Ringrazio fortemente la Lni e il presidente Dario Iacoponi e tutti i soci. C'era tanta gente. L'opera dei geni del Rinascimento ha colpito molto le persone perché la stragrande maggioranza dei civitavecchiesi non sa che Bernini, Raffaello (probabilmente), Leonardo, Sangallo e Bramante hanno studiato il porto di Civitavecchia e ci sono le prove; inoltre ci sono le opere, perché Bramante ha fatto il forte e Sangallo ha fatto la cinta muraria. Spero che la città si accorga di quanta storia ha e che conosca sempre di più ciò che riguarda Civitavecchia perché, come dico sempre, chi conosce ama e chi ama difende. Sono felice di questo sodalizio con Maria Letizia Beneduce in questo ultimo anno che mi ha aiutato a salire livello". La prossima conferenza alla Lni sarà mercoledì 9 agosto: "Il Pirgo di Civitavecchia"; seguirà venerdì 18 agosto "Guglielmo Marconi a Civitavecchia"; mercoledì 23 agosto sarà proiettato il documentario di Silvio Serangeli "Il Cinema a Civitavecchia" ai Giardinetti di Borgo Odescalchi; sabato 26 agosto "Luigi Calamatta, Alessandro Cialdi e Padre Alberto Guglielmotti , i civitavecchiesi legati al mare" di nuovo alla Lega Navale Italiana. Mercoledì 30 agosto 2023 Sarà proiettato il documentario di Roberta Galletta: "14 Maggio 1943- La Memoria Ritrovata" ai Giardinetti di Borgo Odescalchi.

Per quanto riguarda, invece, il cartellone musico-teatrale mercoledì è andato in scena nella magnifica cornice della Lni Civitavecchia il bellissimo e divertentissimo spettacolo teatrale: "Felici e maleducati" portato in scena dagli ottimi attori della "Blue in the Face". Particolarmente divertente e ben interpretata la commedia brillante di e con Enrico Maria Falconi, Simone Luciani, Ramona Gargano, Filippo Granati, Martina Crescentini, Federica Corda, Matteo Tusculano. L'eccezionale cast ha portato in scena la storia di Nicola che, dopo 20 anni di galera, torna a casa e si trova a vivere situazioni completamente inaspettate: a partire dal fatto che in quegli anni tutto è cambiato. L'ambiente in cui si svolge la storia è la casa dove prima Nicola abitava coi figli e la moglie e che ora trova vuota e ridotta male. Intanto non c'è più la moglie che si è accompagnata col migliore amico di Nicola. Dall'inizio alla fine si sono susseguite tutta una serie di situazioni divertenti coi due protagonisti costretti ad affrontare figli, nuora, genero, un prete particolarissimo e una cameriera straniera. Che meraviglia assistere a un bello spettacolo che ha avuto come scenografia il mare, il cielo, le stelle e stasera una luna immensa e bellissima.

Complimenti, quindi, alla Lni Sezione Di Civitavecchia e al presidente Dario Iacoponi perché aprono la loro bella sede alla città per regalare cultura e spettacoli di qualità.