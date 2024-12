CIVITAVECCHIA – Cambiano il format e la location, restano la qualità e l’entusiasmo. La quinta edizione della rassegna letteraria “Libri con le stelle”, organizzata dall’associazione Book Faces con il prezioso contributo della Fondazione Ca.Ri.Civ. si sposta quest’anno all’arena Pincio e prevede due serate, a tema, in programma il 4 e 5 luglio prossimi, alle 21.30 ad ingresso gratuito.

Il tema della prima serata sarà la “Narrativa al femminile” e per tale occasione saranno ospiti le scrittrici Tea Ranno, Simona Baldelli e Viviana Picchiarelli con le loro ultime fatiche letterarie. A condurre la presentazione saranno Tonia Bardellino, volto già noto per essere apparso in più trasmissioni televisive RAI, e Manola Maccarini, socia di Book Faces che ha lanciato proprio uno spunto di riflessione in vista della serata: «Ma esiste ancora la differenza di linguaggio oggi?». Domanda di cui sarà interessante conoscere la risposta il 41 luglio. Durante la serata verranno eseguiti alcuni brani relativi al tema oggetto di discussione, a cura di Anthony Caruana ed Eleonora Bernabei.

La serata di venerdì 5 luglio sarà condotta invece da Gino Saladini e si avrà modo di approfondire due generi che da sempre appassionano tantissimi lettori: il Giallo e il Noir. Sul palco saranno presenti gli scrittori Marco De Franchi, Gian Luca Campagna e Franco Limardi con i loro ultimi romanzi. Gli interventi musicali saranno eseguiti dal maestro Felice Tazzini e da Gino Fedeli.

«Abbiamo cambiato il format e la location – ha confermato il presidente di Book Faces Marco Salomone – mantenendo il livello e regalando due serate di qualità al pubblico che vorrà essere presente». L’obiettivo, secondo la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, è quello di cercare di coinvolgere sempre più però i ragazzi, i più giovani, accompagnandoli alla scoperta della lettura «magari attraverso il coinvolgimento anche di band giovani – ha spiegato – trovando quella chiave e quel punto per entrare in contatto con questa fascia d’età. La Fondazione è pronta, con l’entusiasmo di sempre».

Sarà possibile acquistare i libri grazie alla presenza della Libreria Dettagli che ne curerà la vendita. «Un grande ringraziamento ai sostenitori, vecchi e nuovi, che accompagnano Book Faces nell’organizzazione di “Libri con le Stelle”, mostrando sensibilità verso gli eventi letterari che l’associazione porta avanti da anni – hanno spiegato - in particolare la Fondazione Ca.Ri.Civ., Unindustria Civitavecchia, Tecnofit srl, Akros Bioscience, Civitavecchia Rugby Centumcellae, Farmacia Palombo, Nausica srl, Minosse srl, Gruppo Immobiliare Bisozzi, Bellettieri & Co. Srl, B&B Villino Emanuele, Ites Immobiliare, Palestra Vip Club e Dieffe srl».