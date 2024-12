A partire da domani e fino a domenica 5 maggio, durante la manifestazione di San Pellegrino in Fiore a Viterbo, un'opportunità unica attende gli amanti dell'arte e dell'artigianato.

Organizzato da Cna Viterbo e Civitavecchia, il mercatino 'Opere in Fiore' trasformerà la suggestiva ex chiesa di piazza San Carluccio in una cornice perfetta per esporre le creazioni di talentuosi artigiani.

L'esposizione, che sarà ad ingresso gratuito, sarà un viaggio attraverso diversi settori dell'artigianato, dall'eleganza dei gioielli ai dettagli intricati dei mosaici, dalla bellezza della ceramica alla maestria del legno.

Tra i protagonisti di questa collettività di imprese di artigianato artistico troviamo nomi rinomati del territorio: Roberta Pietrini, artigiana viterbese di Neloo, presenterà la sua linea di bijoux e accessori sostenibili, da Torus (Tuscania) arriveranno gli originali monili in vetro di murano di Fabio Brasili, mentre Luigi Cuppone del Laboratorio Linfa promuoverà l'economia circolare e l'educazione ambientale attraverso le sue opere. Non mancheranno gli artigiani del capoluogo: Massimo Pinzi con le sue cornici, le ceramiste Cinzia Chiulli, Daniela Lai e Daniela Lombardo e la storica Antica Legatoria Viali di Lucia Maria Arena. Imperdibile anche la bottega Papiro Art di Vetralla, dove arte e design si fondono in opere di inestimabile valore.

Da Celleno, due eccellenze artigiane si uniranno alla mostra: Miranda Boi di Decor 2 Emme con i suoi mosaici e il fabbro Enrico Conticchio, altro fiore all'occhiello della Cna.

L'esposizione sarà aperta al pubblico fino a domenica dalle 10 alle 19:30, offrendo un'opportunità unica per scoprire e apprezzare il talento degli artigiani locali a tutti i visitatori che si riverseranno nel centro storico.

