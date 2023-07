Terzo appuntamento con “Latera Cultura”, la serie di incontri culturali organizzati dal Comune di Latera con il consigliere delegato Luigi Migliaccio. Nella sala convegni del Comune, alla presenza del sindaco Francesco Di Biagi, stavolta è stata intervistata la scrittrice toscana Cinzia Petri, autrice de “L’uomo della sera”, romanzo che è uscito lo scorso 20 aprile. Si tratta del sesto romanzo della Petri, che parla della travagliata storia d’amore di Rino e Bianca, provenienti da ceti diversi ma non per questo non si amano alla follia. Anche se il turbamento, il segreto di Bianca e la voglia di riscatto sociale di Rino, insieme, creeranno una storia ricca di emozioni, riflessi psicologici e colpi di scena. “L’uomo della sera” è stato pubblicato da Erudita di Giulio Perrone editore. La scrittrice, davanti al pubblico di Latera, ha parlato a viso aperto di sé e ricevuto l’omaggio dei tanti presenti. “Siamo contenti – ha detto il sindaco Di Biagi – di avere creato, con il lavoro del consigliere Migliaccio – un cartellone culturale che sta riscuotendo il consenso del pubblico. Questo ci sprona a migliorare sempre”. Sabato prossimo sarà la volta del cantante Gianni Conte che sarà presente nella giornata in cui a Latera si terrà anche la Festa medievale del Bivacco.

