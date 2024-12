FIUMICINO - Una serata indimenticabile all’insegna della comicità e della musica ha illuminato Fregene, dove il talentuoso Neri Marcorè ha intrattenuto il pubblico con uno spettacolo coinvolgente. Per più di due ore l’artista ha tenuto incollati alla sedia i numerosi presenti, tra i quali l’assessore al Turismo ed alla Cultura, Federica Poggio.

Neri Marcorè, con la sua inconfondibile voce e la sua capacità di alternare momenti di comicità a interpretazioni musicali profonde, ha dato vita ad uno spettacolo eclettico spaziando tra diversi generi e registri. Le canzoni proposte hanno fatto da sfondo a sketch esilaranti, evidenziando la versatilità ed il talento di un artista completo.

«Siamo orgogliosi di aver ospitato un evento di tale portata. Neri Marcorè è un artista straordinario che ha saputo portare sul nostro palcoscenico un messaggio di cultura e leggerezza. Il successo dello spettacolo è stato reso possibile grazie all’impegno del Comune che ha lavorato per garantire una serata perfetta sotto ogni punto di vista, dimostrando ancora una volta come l’arte e la cultura possano essere veicoli di coesione sociale. – ha dichiarato l’Assessore al Turismo – L’evento ha rappresentato non solo un momento di svago e allegria, ma anche un’importante occasione di promozione turistica per Fregene, mettendo in luce le potenzialità del territorio come location ideale per eventi di alto profilo. – ha proseguito –. Con ‘Notti d’Estate’ abbiamo realizzato un programma variegato e ricco di artisti di livello nazionale perché i cittadini devono essere fieri del luogo in cui viviamo e perché possa essere un’attrattiva per i turisti, contribuendo così all’economia della città».