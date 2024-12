ALLUMIERE - Si è svolta nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 la 46° edizione della mostra artistica “La Ferrata”.

La tradizionale esposizione di opere artistiche è tornata, quest’anno, all’originale concetto espositivo di pubblicità - immagine, che ha concesso agli artisti partecipanti di usufruire di una vetrina e raggiungere un pubblico indeterminato di spettatori e potenziali acquirenti.

Al posto delle categorie di gara introdotto di recente nella mostra, si è voluto abolire il concetto del concorso per introdurre un giudizio di critica per tutti gli artisti, volto ad accrescere ed incentivare lo studio e la ricerca in tutti i partecipanti iscritti.

La giuria, composta dalla scrittrice e pittrice, artista poliedrica ed eclettica Ombretta Del Monte, ormai fidelizzata dall’organizzazione, e dall’architetto ed artista allumieriasco David Pennesi, ha svolto un’accurata analisi delle opere in gara ed elaborato un giudizio critico esposto a conclusone della mostra, molto apprezzato dagli artisti partecipanti.

L’unico riconoscimento previsto da regolamento, all’artista che tra gli altri si è distinto per originalità, stile, creatività e capacità, è stato assegnato all’artista Giulia Perla. Presenti il sindaco Luigi Landi, la vicesindaca e assessora alla Pubblica Istruzione Marta Stampella, la delegata alla Cultura Francesca Scarin e la delegata alle Politiche Sociali Francesca Scarin; è stata presente anche la presidente dell'associazione Madonna delle Grazie, Daniela Agostini.

L’amministrazione comunale ringrazia: "l'associazione Pro Loco Allumiere, tutti i partecipanti, la giuria e il pubblico presente, nonché l’Azienda Agricola "Il Casello" per gli omaggi".

