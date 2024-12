CIVITAVECCHIA – Dal 5 al 13 ottobre il foyer la Cittadella della Musica sarà il palcoscenico della quarta edizione del Festival dell'Arte Figurativa e dell'Iperrealismo, evento artistico di grande richiamo organizzato dall’associazione “Il Piacere dell’Arte” in collaborazione con il comune di Civitavecchia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Un appuntamento atteso che, come hanno sottolineato il consigliere comunale Giancarlo De Gennaro e il presidente dell’associazione Antonio Arena durante la conferenza stampa di presentazione, «torna dopo un’interruzione dal 2018, grazie alla volontà di restituire centralità alla tecnica artistica. Le prime edizioni hanno sicuramente colpito i visitatori e siamo lieti di riproporlo. È stato emozionante vedere un numero così alto di partecipanti, anche dall’estero. Il festival rappresenta un’opportunità unica per rimettere la tecnica al centro dell’arte, attirando l’interesse di artisti e appassionati da tutto il mondo».

Quest'anno sono state ricevute ben 203 iscrizioni, ma solo 84 artisti sono stati selezionati per esporre le loro opere. La giuria, composta da esperti del settore, decreterà i vincitori delle due categorie: Arte Figurativa e Iperrealismo. Oltre ai due premi principali, saranno assegnate anche cinque menzioni speciali per ciascuna categoria. I premi in denaro sono messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura Stefania Tinti ha sottolineato l'importanza del festival per il rilancio artistico della città: «Questo evento vuole esaltare un’arte forse un po’ di nicchia ma sicuramente apprezzabile anche da visitatori con occhio meno esperto per l’impatto visivo. Civitavecchia, grazie a questa iniziativa, si riappropria di una centralità culturale nel panorama dell'arte figurativa e iperrealistica».

Grande entusiasmo anche da parte del presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco che ha lodato l’impegno degli organizzatori e ha sottolineato come sia importante diffondere l’arte e forme come queste che ognuno può apprezzare contribuiscono in maniera importante a farlo. «Saremo sempre al fianco di iniziative come questa», ha detto.

Tra i partecipanti ci saranno anche allievi del grande Luciano Ventrone.

L'inaugurazione del festival si terrà sabato 5 ottobre alle 17:30 con l’apertura musicale del Maestro Claudio Gargiulli, mentre la premiazione e la cerimonia di chiusura avranno luogo domenica 13 ottobre alle 17:30.

