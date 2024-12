LADISPOLI - "Ladispoli, il lungo viaggio nel tempo" approda all’edizione 2024 del Salone Internazione del Libro di Torino, in calendario dal 9 al 13 maggio. Una prestigiosa vetrina che consentirà alla città balneare di essere conosciuta oltre i confini regionali. Tutto grazie alla casa editrice, Cisu, che ha deciso di partecipare al bando indetto dalla Regione Lazio, attraverso "Lazio Innova", per la selezione delle case editrici (otto in totale), che avrebbero partecipato al Salone del libro. L'opera, in particolar modo, sarà presentata a Torino, il 9 maggio a partire dalle 11.30. A moderare sarà il giornalista Fabrizio Vespa. Oltre all'editore, sarà presente, anche, per gli autori, il giornalista Marco Di Marzio. I tre volumi ripercorrono nel loro insieme, da diverse angolature, l’evoluzione del territorio di Ladispoli, nel corso di 3mila anni, dalla preistoria al suo ultimo profilo, quello espresso ai giorni d’oggi. Un racconto strutturato in testi, immagini, ricostruzioni 3D, creato sotto la supervisione della direttrice di Collana CISU di Sociologia delle Professioni Luana Bedin ed elaborati da Nardino D’Alessio, Marco Di Marzio, Sabino Fiore, Amico Gandini, Marco Mellace, Claudio Nardocci, Crescenzo Paliotta: con il contributo di molti collaboratori, partendo da Giuseppe Cifani, Furio Civitella, Vincenza Iorio, Giovanna Latour, Maria Teresa Massaruti. Grafic design, editing e composizione CISU, per mano di Pietro Comastri, su idea di Francesco Melone, con il supporto di Cristina Calabrese.

