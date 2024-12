Gli amaretti al pistacchio sono una piccola coccola dolce che ti conquisterà al primo assaggio: con pochi ingredienti ed una preparazione semplice, avrai l’occasione di portare in tavola una delizia che certamente non passerà inosservata.

Questa ricetta è una rivisitazione del classico amaretto sardo che viene arricchito dal sapore unico e raffinato del pistacchio. Perfetti per chi cerca un dolce dal gusto deciso e dalla consistenza unica, questi amaretti vengono preparati in modo da risultare croccanti all'esterno e piacevolmente morbidi all'interno.

Grazie al loro aroma intenso ed alla loro eleganza naturale, sono l’ideale per accompagnare un caffè o un tè pomeridiano e, volendo, possono diventare anche un’idea artigianale, semplice e gustosa da regalare agli amici..

Che tu li voglia preparare per una festa, per un'occasione speciale o semplicemente per coccolarti, questi amaretti al pistacchio sapranno comunque regalarti un momento di autentico piacere.

Ricetta:

Dosi per circa 20/25 biscotti

Ingredienti:

• 500 g di pistacchi in granella fine

• 500 g di zucchero

• 1 limone

• 6 albumi

Procedimento

1. In un mixer trita i pistacchi insieme allo zucchero, fino a quando non avrai ottenuto una polvere sottile. Mi raccomando fai attenzione a non tritarli troppo a lungo, altrimenti rischi che i pistacchi rilascino il loro olio.

2. In una ciotola, ai pistacchi ed allo zucchero unisci la scorza grattugiata del limone.

3. Monta gli albumi ma non a neve a ferma, aggiungili, piano piano, al composto, ed amalgama bene. I 6 albumi considerati sono una quantità di massima perché, se le uova che utilizzerai saranno grandi, allora potrebbero bastarne anche 5; discorso opposto se sono piccole, in quel caso devi aggiungerne una in più. L’importante è che tu raggiunga la giusta consistenza, l’impasto deve risultare umido ma non molliccio.

4. Copri con la pellicola e lascialo riposare tutta la notte in frigo.

5. Dopo la notte in frigo, riprendi l’impasto e verifica che non sia asciugato: in tal caso aggiungi un altro albume. Per capire se la consistenza dell’impasto è proprio quella giusta puoi fare una prova: prepara una pallina di impasto, e falla rotolare nello zucchero semolato. Se scorre velocemente senza intoppi, l'impasto è diventato troppo duro e serve altro albume; se invece scorre a tentoni, trovando difficoltà in questo suo scorrere, allora hai raggiunto la consistenza ottimale.

6. Forma delle palline da 35-40 gr. ognuna, bagnandoti spesso le mani, io sono solita bagnarle con acqua e acqua di rose: falle rotolare nello zucchero e metti un pistacchio sopra ad ognuna.

7. Mettili in una teglia distanziandoli tra di loro, e dopo aver preriscaldato il forno, inforna gli amaretti a 175°C per 15/20 minuti, fino a quando non saranno diventati leggermente dorati in superficie e contemporaneamente morbidi all'interno.

8. Lasciali raffreddare completamente prima di servirli.

Consigli

• Puoi accompagnarli con una tazza di tè verde in modo da esaltare il sapore del pistacchio.

• Puoi conservare gli amaretti al pistacchio in una scatola di latta o in un contenitore ermetico. Si mantengono morbidi e fragranti per 4-5 giorni.

*Vittoria Tassoni, blogger, insegnante e chef dell’Alleanza Slow food

