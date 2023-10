CIVITAVECCHIA – Sarà la ex chiesetta di San Giovanni di Dio a piazza Calamatta ad ospitare, per almeno un anno, le attività della banda musicale Amilcare Ponchielli. L’associazione, infatti, per anni ha avuto la propria sede presso la ex caserma Stegher che però ormai, dopo anni di rinvii, deroghe e concessioni, si sta svuotando a seguito della decisione dell’Agenzia del Demanio di riappropriarsene definitivamente. Diverse hanno trovato ospitalità in altri locali, ci sono però ancora alcune questioni da sistemare. La Ponchielli, al momento, una volta siglato il contratto avrà la concessione del comodato d’uso sarà a titolo oneroso di San Giovanni di Dio, con un canone annuo di poco più di 15 mila euro che verrà compensato con 12 eventi musicali eseguiti, nel corso dell’anno, dalla banda durante le manifestazioni cittadine istituzionali e religiose, di particolare rilievo per l’Amministrazione.

