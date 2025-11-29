PHOTO
CIVITAVECCHIA – Importante appuntamento in musica, quello di domani, con la banda musicale Amilcare Ponchielli diretta dal maestro Dario Feoli che regalerà alla città un pomeriggio di emozioni alla sala Giovanni Paolo II, accanto alla Cattedrale, in via Alberto Guglielmotti 12, grazie all’ospitalità offerta dal parroco, monsignor Cono Firringa.
La banda si esibirà in un concerto dedicato alla Santa Patrona della musica Santa Cecilia, il repertorio, vario, spazia da Giuseppe Verdi con la marcia trionfale dell'Aida a Cinema Paradiso di Ennio Morricone, di cui ascolteremo il tema principale fino ad arrivare al famoso Jazz Band tratto dall'omonimo film di Pupi Avati. Insomma un repertorio per tutti. L’appuntamento, ad ingresso libero, è quindi per domani alle 18:30.