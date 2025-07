La Philadelphia Jazz Orchestra (PJO), una delle formazioni giovanili più promettenti del panorama jazzistico internazionale, sbarca in Tuscia per due imperdibili concerti a sostegno della ricerca contro la SLA. Diretta dal talentuoso Joe Bongiovi, questa Big Band, composta dai migliori musicisti under 21 di Philadelphia e del New Jersey, porterà la sua energia e passione a Castiglione in Teverina e Tuscania oggi e domani (il 17 e 18 luglio).

Reduce da importanti festival europei, tra cui la recente esibizione a Umbria Jazz, la PJO si distingue per la sua capacità di narrare, attraverso le note, storie di resilienza, impegno e dedizione. I 25 giovani jazzisti incanteranno il pubblico con la loro vibrante interpretazione, frutto di un lavoro che affonda le radici nel cuore, negli occhi e nei polmoni di questi talentuosi musicisti.

La presenza della Philadelphia Jazz Orchestra al festival "Tuscia in Jazz for SLA" non è un caso, ma il frutto di una collaborazione quasi ventennale. Questo duraturo sodalizio è stato reso possibile grazie all'impegno di Anna Maria Bernabei e al progetto "Stop in Italy", che da anni facilita lo scambio culturale tra la realtà americana e il nostro territorio. La PJO, infatti, oltre alle numerose esibizioni negli Stati Uniti, è ormai un volto noto sui palchi dei maggiori festival europei, portando ovunque il suo sound fresco e innovativo.

Gli appuntamenti da segnare in calendario sono due:

• 17 luglio, ore 21:00: La Philadelphia Jazz Orchestra si esibirà al MUVIS - Museo del Vino di Castiglione in Teverina.

• 18 luglio, ore 21:00: Sarà la volta dell'Anfiteatro del Parco di Torre Lavello a Tuscania.

Entrambi i concerti sono a ingresso libero, con la possibilità di effettuare donazioni facoltative interamente destinate alla ricerca contro la SLA. Un'occasione unica per godere di grande musica e, al contempo, contribuire a una causa di fondamentale importanza.

Il programma del "Tuscia in Jazz for SLA" prosegue a Tuscania anche il 19 luglio con un altro imperdibile evento. Con il progetto Cinema Italia, Rosario Giuliani e Luciano Biondini renderanno omaggio a due giganti della musica italiana, Ennio Morricone e Nino Rota, con un concerto che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico. L’evento è realizzato in collaborazione con il Tuscia film fest.

Non perdete l'opportunità di vivere queste serate all'insegna della musica di qualità e della solidarietà!