ALLUMIERE - La “Notte in Strada” scalda i motori. Appuntamento il 17 agosto con tanta musica per le strade del centro del paese collinare. Tanti gli artisti che calcheranno il palco di piazza della Repubblica e del centro storico. Ad aprire le danze nel tardo pomeriggio saranno i “Mezzi Divini” e i “Super Melody” che suoneranno in via Garibaldi e piazza Filippo Turati: un assaggio di rock folkloristico che aiuterà ad accendere i fuochi della nottata più insonne della movida allumierasca. Alle 18.45, al cortile della Casa delle Arti (ex Cral) la presentazione del libro “Dal Mar Tirreno a Ocean Drive”: la storia avventurosa del mitico Dj, conduttore televisivo e produttore musicale italiano Roberto Onofri, partito da Civitavecchia, da Campo dell’Oro, per arrivare a Miami spinto dall’amore per la musica e per la tecnologia. Un viaggio che va dalla radio alle feste top nel mondo con e grazie all’attore Franco Nero, fino alle sfarzose spiagge di Miami Beach in Florida. A seguire l’inimitabile Adriano Pappalardo, il cantante più ruggente d’Italia. Pappalardo inizia la sua carriera nel 1971, con un provino alla Numero Uno, neonata etichetta discografica di Mogol. La voce dalle inaspettate venature soul e la veemenza dell'interpretazione (mentre cantava si ferì involontariamente alla testa, ma portò a termine l'esibizione nonostante il sanguinamento) sorprendono i presenti, primo fra tutti Lucio Battisti, tanto che si decide di metterlo subito sotto contratto. Gli viene consigliato di adottare un nome d'arte, ma lui sceglie di tenere il suo vero nome. Con il suo primo 45 giri "Una donna" esordisce in televisione nello speciale Tuttinsieme, in cui Mogol e Battisti presentano la scuderia della nuova casa discografica. Fanno seguito "È ancora giorno" (seconda al Festivalbar 1972) e "Segui lui", entrambi scritti da Mogol e Battisti ed entrambi successi da hit parade. Sempre nel 1972 esce il suo primo 33 giri, intitolato semplicemente "Adriano Pappalardo". Il successivo album California no, prodotto da Claudio Fabi, esce nel novembre 1973. Nel 1975 passa alla RCA Italiana e pubblica il terzo album “Mi basta così”. Nello stesso anno prende parte ad una tournée italiana insieme al giovanissimo Umberto Tozzi. Nel 1979 con “Ricominciamo”, preceduto nell'estate precedente da “Voglio lei”, dove vengono messe in risalto anche le sue doti di sub specializzato in apnea. “Ricominciamo” sarà il suo cavallo di battaglia e viene inclusa nel successivo album “Non mi lasciare mai” (1980). Nel 1982 riprende la collaborazione con un Lucio Battisti ormai ritiratosi dalla scena pubblica, che produce i suoi successivi lavori “Immersione” e, l'anno successivo,”Oh! Era ora”. I testi di quest'ultimo album sono scritti, con lo pseudonimo Vanera, da Pasquale Panella, che diverrà l'autore di Battisti. Del suo aspetto fisico inconfondibile e della sua forza interpretativa comincia ad accorgersi qualche produttore cinematografico, che gli propone di recitare in spot pubblicitari, o in veri e propri film. Viene così ingaggiato per ruoli da "duro" o "cattivo", ma si presta anche a interpretazioni da tipica commedia italiana.

Tornando alla “Notte in Strada”, la festa proseguirà con DJ Onofri e il suo dj set live con mix anni ‘80 e ‘90. «C’è grande attesa per questo evento unico nel suo genere - spiega il Sindaco Luigi Landi - evento possibile grazie al lavoro sinergico dei miei delegati e dell’amministrazione tutta. È un onore ospitare artisti conosciuti in ambito internazionale e ci aspettiamo una notte di puro divertimento all’insegna della buona musica». «Questa festa è strutturata per ogni fascia di età - commentano i delegati al Turismo Duccio Galimberti ed alla Cultura Francesca Scarin - sin dal tardo pomeriggio musica e cultura si fonderanno per creare uno degli eventi più esclusivi del litorale laziale. Senz’altro ci aspettiamo grande coinvolgimento sia grazie alla figura del dinamico Adriano Pappalardo che dello stimatissimo Dj Onofri che attraverso i suoi mix-tape ci farà rivivere gli anni d’oro delle sale da ballo, cultura e storia viaggeranno sulle note danzanti dei mitici anni ‘80 e ‘90. Il 17 Agosto, dunque, non prendetevi impegni e venite a vivere la fresca notte mondana di Allumiere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA