TOLFA - Importante appuntamento culturale-letterario oggi pomeriggio a Tolfa. A partire dalle 18, nell’ambito del ''Cartellone Estivo di Tolfa", presso la Pinacoteca comunale si svolgerà la presentazione del libro “La nota di Dio” del bravissimo scrittore Renato Giordano, il quale sarà presente. L’evento è organizzato in collaborazione tra l'amministrazione comunale, l'associazione musicale "Giuseppe Verdi", Tordinona Teatro e la Fidapa della sezione di Tolfa (alcune fidapine collinari già hanno seguito un'analoga presentazione a Roma). "La nota di Dio" è pubblicata dalla ''Compagnia Nuove Indye'' e racconta la storia della musica che dal ‘500 veniva usata come strumento terapeutico al Santo Spirito in Saxia a Roma, storico Ospedale dei Papi. Nella prima parte del libro si racconta che nel nosocomio capitolino, infatti l'utilizzo della musica è stato innovativo e in anticipo sui tempi: un grande organo venne posizionato nel centro delle Corsie Sistine dell’Ospedale (così chiamate da Papa Sisto IV che le fece realizzare su proposta pare di S. Filippo Neri); il "Suonatore di flauto" presente nel bellissimo affresco sulla parete della Sala del Commendatore ricorda appunto che si suonavano i vari strumenti a fiato nelle zone dedicate al parto e all’allattamento dei neonati; mentre i suonatori dipinti nel ''Liber Regulae Sancti Spiritus'' (musici di piva e di mandola e cantori), ricordano i diversi eventi legati alle musiche del Barocco Romano avvenuti nell’ospedale. Nella seconda parte del libro "La nota di Dio" c’è, invece, il racconto, “Il Medico Eretico”, in cui lo scrittore Renato Giordano torna ad occuparsi di Lancisi e del processo per eresia intentato dal Santo Uffizio alla fine del Seicento contro la setta dei Bianchi e contro i medici romani. Riusciranno ad evitare di finire come Giordano Bruno? Il racconto riporta fedelmente gli atti del Processo, atti secretati e poi occultati per secoli. La presentazione oggi pomeriggio a Tolfa sarà moderata dal dottor Maurizio Antonio De Pascalis e verrà animata dagli attori Nunzia Plastino e Roberto Gagliardi. Particolarmente emozionanti saranno le note del bravissimo musicista Giuseppe Galeotti della Banda ''Verdi'' di Tolfa. Parteciperanno all'evento la sindaca Stefania Bentivoglio, l’assesora alla Cultura e Valorizzazione del Borgo Tomasa Pala e la presidente della Fidapa di Tolfa, Giuseppina Esposito.