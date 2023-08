CIVITAVECCHIA – Il secondo appuntamento de "La Memoria Ritrovata-Viaggio alla Scoperta della Storia di Civitavecchia" in programma questa sera, Mercoledì 9 Agosto 2023 presso la Lega Navale con inizio alle 21, è dedicato alla scoperta della storia del primo stabilemento balneare moderno di Civitavecchia.

Come spiega l’ideatrice e organizzatrice Roberta Galletta sarà infatti proiettato in anteprima il documentario "Il Pirgo" realizzato da Gianfranco Fusato con l'utilizzo di filmati d'epoca originali degli anni Trenta del secolo scorso e dell'Intelligenza Artificiale per raccontare e soprattutto ricreare la vera e straordinaria atmosfera di quegli anni.

Come in un puzzle, attraverso le immagini e i filmati originali d'epoca, la nostra Memoria Collettiva si ricompone e si ritrova. E ci aiuta a tornare Comunità e a restituire la Bellezza sul volto della nostra Civitavecchia.

“Partecipazione libera e gratuita – dice Galletta sui social – con seggiolina al seguito. Nelle immagini lo stabilimento balneare del Pirgo, con tanto di Teatro e Caffè mondano al suo interno”.

